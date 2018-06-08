Меркель увязала присоединение России к G7 с разрешением кризиса на Украине

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 8 июня. /ТАСС/. Европейские участники саммита G7 считают, что условий для присоединения России к "семерке" нет, пока нет прогресса в усилиях по разрешению украинского кризиса. Об этом заявила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель на полях открывшейся в пятницу встречи в канадском городке Ла Мальбе. Ее слова приводит агентство DPA.

Германия, Франция, Италия и представители ЕС, по словам Меркель, едины во мнении, что возвращение России в G7 "возможно только при существенном прогрессе в решении проблем с Украиной".

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп высказался в пользу повторного присоединения России к Группе семи. По его мнению, РФ "должна быть на встрече, быть участником". Позднее его поддержал и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте, написавший в Twitter, что возврат России и возобновление формата G8 "в интересах каждого".