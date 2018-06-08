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Помпео: денуклеаризация должна будет охватить и незадекларированные объекты КНДР

Международная панорама
8 июня, 22:44 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, июня. /ТАСС

По мнению госсекретаря США, реализация на практике таких идей потребовала бы "огромных обязательств со стороны Северной Кореи"

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ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. США настаивают на том, что денуклеаризация Корейского полуострова, если она действительно начнется, должна будет охватить и незадекларированные ядерные объекты КНДР. Это подтвердил в записанном в четверг кратком интервью южнокорейской телекомпании YTN американский госсекретарь Майкл Помпео. Стенограмму этой беседы распространила в пятницу пресс-служба Госдепартамента США.

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"Не хочу слишком вдаваться в детали, но, когда думаешь о полной денуклеаризации, то, безусловно, исходишь из того, что она бы охватывала все их объекты, а не только задекларированные, верно? Мы должны гарантировать, что она [денуклеаризация] является полной", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства США.

Он признал, что реализация на практике таких идей потребовала бы "огромной работы, огромных обязательств со стороны Северной Кореи". Параллельно США должны были бы предоставить КНДР гарантии безопасности, констатировал Помпео. Он утверждал, что Вашингтон будет готов предоставить Пхеньяну "крупные, смелые и отличные" от прежних гарантии безопасности. В чем именно те могут заключаться, шеф американской дипломатии не пояснил.

Помпео также сообщил, что дискуссии об установлении дипломатических отношений между США и КНДР и открытии миссий связи могут начаться "чрезвычайно быстро". Однако это будет зависеть от конкретных шагов Пхеньяна, Вашингтон не желает получать пустые обещания, нужны "подлинные действия", заявил госсекретарь США.

В заключение он пообещал, что США будут готовы предоставить КНДР в том числе новые технологии и ноу-хау в случае обеспечения денуклеаризации Корейского полуострова.

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Персоны
Помпео, Майкл (Майк)
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