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Reuters: Госдеп заявил о необъяснимом недомогании еще двух американских дипломатов на Кубе

Международная панорама
8 июня, 23:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Власти США считают, что неизвестные симптомы являются последствиями так называемых акустических атак

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ТАСС, 8 июня. Два сотрудника посольства США на Кубе проходят медицинское обследование после возникновения у них неизвестного заболевания, которое ранее было отмечено у других американских дипломатов и членов их семей в Гаване. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США.

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Американские власти склонны связывать неизвестные симптомы с последствиями так называемых акустических атак. "Это потенциальные новые случаи, однако они пока не были медицинским образом подтверждены ", - заявил представитель американского Госдепа.

Администрация США утверждает, что в результате некоего внешнего воздействия в Гаване с ноября 2016-го по август 2017 года пострадали 24 американских госслужащих. Они жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха. Как сообщила американская сторона, врачи позже подтвердили у них наличие этих симптомов, а также выявили у некоторых повреждение головного мозга.

В октябре кубинские эксперты сообщили о предварительных результатах собственного расследования. По словам кубинских должностных лиц, никаких доказательств того, что американские дипломаты действительно подверглись в Гаване акустическим атакам, обнаружено не было.

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