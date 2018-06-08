WP: хакеры из Китая взломали сеть подрядчика ВМС США и получили секретные данные

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Хакеры, якобы действовавшие от лица правительства КНР, взломали компьютерную сеть компании - подрядчика Военно-морских сил (ВМС) США и заполучили секретные данные. Об этом сообщила в пятницу газета Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.

По их сведениям, украденная информация связана с разработкой ультразвуковых противокорабельных ракет для использования на американских субмаринах после 2020 года. Взломы осуществлены в январе и феврале текущего года. В настоящее время по этому факту проводится расследование.

О какой именно компании идет речь, не сообщается. Отмечается, что эта организация работала на Центр ВМС по подводным боевым действиям в городе Ньюпорт (штат Род-Айленд).

Издание обратило внимание на то, что упомянутые данные объемом свыше 614 гигабайт хранились у подрядчика на незащищенном сервере, что ставит вопрос о компетентности ВМС в вопросе контроля за действиями компаний, с которыми они сотрудничают.