Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 62.67
€ 73.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WP: хакеры из Китая взломали сеть подрядчика ВМС США и получили секретные данные

Международная панорама
8 июня, 23:05 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, июня. /ТАСС

Сообщается, что украденная информация связана с разработкой ультразвуковых противокорабельных ракет для использования на американских субмаринах после 2020 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Хакеры, якобы действовавшие от лица правительства КНР, взломали компьютерную сеть компании - подрядчика Военно-морских сил (ВМС) США и заполучили секретные данные. Об этом сообщила в пятницу газета Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.

По их сведениям, украденная информация связана с разработкой ультразвуковых противокорабельных ракет для использования на американских субмаринах после 2020 года. Взломы осуществлены в январе и феврале текущего года. В настоящее время по этому факту проводится расследование.

О какой именно компании идет речь, не сообщается. Отмечается, что эта организация работала на Центр ВМС по подводным боевым действиям в городе Ньюпорт (штат Род-Айленд).

Издание обратило внимание на то, что упомянутые данные объемом свыше 614 гигабайт хранились у подрядчика на незащищенном сервере, что ставит вопрос о компетентности ВМС в вопросе контроля за действиями компаний, с которыми они сотрудничают.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
2
Умер актер Игорь Лях, сыгравший Леньку в фильме "Любовь и голуби"
3
AFP: Конте, Макрон, Меркель и Мэй договорились выступить против возвращения России в G7
4
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
5
В Минобороны назвали "одесским юмором" информацию о перехвате корабля РФ украинским Ан-26
6
Генконсульство РФ в Анталье сообщило о гибели двух российских туристов в Турции
7
Мария Шарапова осталась без реванша
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости