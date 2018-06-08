Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 62.67
€ 73.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили две ракеты, выпущенные с территории Йемена

Международная панорама
8 июня, 23:08 UTC+3 КАИР КАИР 8, июня. /ТАСС

Отмечается, что "одна из ракет упала на территории Йемена, вторая была сбита в приграничном пустынном районе"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 8 июня. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии ликвидировали в пятницу вечером две ракеты, выпущенные с территории соседнего Йемена. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia, цитируя заявление командования аравийской коалиции.

По его информации, "две баллистические ракеты, выпущенные йеменскими мятежниками в направлении саудовского города Наджран, были уничтожены ПВО королевства". Командование коалиции отметило, что "одна из ракет упала на территории Йемена, вторая была сбита в приграничном пустынном районе".

В последнее время сторонники мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) значительно увеличили количество ударов, в том числе баллистическими ракетами, по территории Саудовской Аравии. В общей сложности, по заявлению Эр-Рияда, за время конфликта было перехвачено свыше 100 ракет хуситов.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Йемен Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
2
Умер актер Игорь Лях, сыгравший Леньку в фильме "Любовь и голуби"
3
AFP: Конте, Макрон, Меркель и Мэй договорились выступить против возвращения России в G7
4
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
5
В Минобороны назвали "одесским юмором" информацию о перехвате корабля РФ украинским Ан-26
6
Генконсульство РФ в Анталье сообщило о гибели двух российских туристов в Турции
7
Мария Шарапова осталась без реванша
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости