СМИ: силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили две ракеты, выпущенные с территории Йемена

КАИР, 8 июня. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии ликвидировали в пятницу вечером две ракеты, выпущенные с территории соседнего Йемена. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia, цитируя заявление командования аравийской коалиции.

По его информации, "две баллистические ракеты, выпущенные йеменскими мятежниками в направлении саудовского города Наджран, были уничтожены ПВО королевства". Командование коалиции отметило, что "одна из ракет упала на территории Йемена, вторая была сбита в приграничном пустынном районе".

В последнее время сторонники мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) значительно увеличили количество ударов, в том числе баллистическими ракетами, по территории Саудовской Аравии. В общей сложности, по заявлению Эр-Рияда, за время конфликта было перехвачено свыше 100 ракет хуситов.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.