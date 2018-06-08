Reuters: страны G7 будут вместе бороться с иностранным вмешательством

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 8 июня. /ТАСС/. Лидеры стран "семерки" намерены активизировать сотрудничество для предотвращения иностранного вмешательства в демократические процессы в их государствах. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект документа, перечисляющего обязательства, которые намерены взять на себя участники саммита G7 в Канаде по итогам встречи.

"Иностранные действующие лица стремятся подорвать наши демократические общества и институты, наши электоральные процессы, наш суверенитет и безопасность", - утверждается в проекте документа лидеров G7.

Страны G7 намерены сотрудничать в обмене информацией и сообща взаимодействовать с социальными сетями и интернет-провайдерами для предотвращения иностранного вмешательства, говорится в проекте документа. Лидеры "семерки" также планируют договориться об обеспечении высокой степени прозрачности финансирования политических партий и любой политической рекламы, в особенности в период предвыборных кампаний.

Reuters полагает, что проект этого документа является плохо завуалированной отсылкой к обвинениям в адрес России во вмешательстве в зарубежные политические процессы, с которыми выступали политики в США и официальные лица в ряде европейских стран.

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила в пятницу возможность того, что итоговое коммюнике по итогам саммита Группы семи в Канаде принято не будет, передало агентство Reuters. Его источники в делегациях ряда стран "семерки" также заявили, что участники саммита G7 вряд ли примут общее заявление по итогам встречи из-за серьезных разногласий.

В настоящее время спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование в связи с утверждениями о вмешательстве РФ в выборы в США, этим же занимаются несколько комитетов обеих палат Конгресса. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.