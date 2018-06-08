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Меркель заявила, что Германия ответственно подойдет к работе в Совбезе ООН

Международная панорама
8 июня, 23:32 UTC+3 ЛА МАЛЬБЕ /Канада/ 8, июня. /ТАСС

Ранее стало известно, что ФРГ займет место в основной структуре всемирной организации 1 января

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ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 8 июня. /ТАСС/. Германия со всей ответственностью подойдет к работе в Совете Безопасности ООН, членом которого Федеративная Республика была избрана в пятницу. Об этом заявила журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель на полях саммита G7, начавшегося в курортном городке в провинции Квебек.

"Мы будем сотрудничать в выполнении задач в СБ ООН в эпоху многочисленных конфликтов мире", - приводит ее слова агентство DPA.

Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР были избраны членами Совета Безопасности ООН и займут место в основной структуре всемирной организации 1 января, сменив Боливию, Казахстан, Нидерланды, Швецию и Эфиопию.

Выборы непостоянных членов Совбеза проходили в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН путем тайного голосования. В этот раз четыре государства были утверждены в качестве кандидатов от своих региональных групп и не имели конкурентов: Бельгия и Германия (западноевропейская группа, которой в 2019-2020 гг. отведено два кресла непостоянных членов СБ), Доминиканская Республика (Латинская Америка) и ЮАР (Африка). Тем не менее, для избрания каждому из кандидатов было необходимо набрать необходимое большинство в две трети голосов членов всемирной организации, которых насчитывается 193.

Лучший результат показали Доминиканская Республика и Германия, кандидатуры которых поддержали 184 члена ГА.

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