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Итальянская оппозиция потребовала от премьера разъяснить связи кабмина с "Единой Россией"

Международная панорама
8 июня, 23:35 UTC+3 РИМ РИМ 8, июня. /ТАСС

Автором такой инициативы выступил депутат Демократической партии Эмануэле Фьяно

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РИМ, 8 июня. /ТАСС/. Оппозиционная итальянская Демократическая партия (ДП) представила в нижнюю палату парламента запрос о том, чтобы премьер-министр Джузеппе Конте разъяснил, какие отношения связывают входящую в правительство партию "Лига" с российской партией "Единая Россия". Об этом сообщило в пятницу агентство ANSA.

По его данным, автором документа выступил депутат ДП Эмануэле Фьяно. "Что думает председатель Совмина [правительства] о соглашении, подписанном лидером "Лиги" Маттео Сальвини, занявшим пост министра внутренних дел, с представителем "Единой России" Сергеем Железняком?" - говорится в приводимом агентством документе.

"Знает ли Джузеппе Конте, что это "равноправное и привилегированное партнерство" предусматривает обмен документацией? И как он оценивает перспективы того, что в свете существования подобного соглашения некоторые наши партнеры в НАТО и ЕС рассматривают возможности создания защитных барьеров, чтобы особо конфиденциальные разведанные не попадали в распоряжение нового правительства Италии?" - отмечается в запросе оппозиции.

"Лига" подписала соглашение с "Единой Россией" в марте 2017 года. Сальвини, известный своим положительным отношением к РФ, на родине неоднократно обвинялся в том, что получает финансирование из Москвы. Сам он это всегда отрицал и даже подавал в суд за клевету на тех, кто позволял себе подобные ничем не подкрепленные заявления.

"Лига" вошла в коалиционное правительство вместе с "Движением "5 звезд", которое занимает более сдержанные позиции, но, как и "Лига", всегда выступало против антироссийских санкций. В их программе значится их отмена. Конте заявлял об этом в своей программной речи в парламенте.

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