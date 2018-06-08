В Канаде заявили, что Трюдо и Меркель обсудили взаимоотношения с Россией и КНДР

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел на полях саммита G7 встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом говорится в заявлении пресс-службы главы канадского правительства, распространенном в пятницу.

"Премьер и канцлер обменялись мнениями по вопросам мира и международной безопасности, в том числе обсудили Россию и КНДР", - отмечается в документе. Кроме того, они "подчеркнули важность соблюдения существующих правил международной торговли".

Помимо этого, Трюдо и Меркель обсудили проблемы изменения климата, загрязнения мирового океана, вопросы гендерного равенства и создания новых рабочих мест в экономиках двух стран.