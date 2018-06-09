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В минобороны Италии заявили, что лишь НАТО может обеспечить безопасность в Средиземноморье

Международная панорама
9 июня, 10:37 UTC+3 РИМ РИМ 9, июня. /ТАСС

Глава ведомства Элизабетта Трента указала, что в этих целях Рим стремится активизировать работу находящегося в Неаполе командного центра альянса для юга

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РИМ, 9 июня. /ТАСС/. Министр обороны Италии Элизабетта Трента считает, что только НАТО способна обеспечивать безопасность в средиземноморском регионе, в котором "кроется множество угроз". Об этом она заявила в своем первом интервью в качестве главы оборонного ведомства, опубликованном в субботу в газете Il Messaggero.

"Необходимо работать над тем, чтобы НАТО стала более гибкой. В Средиземноморье мы разделяем основные геополитические интересы и готовы теснее сотрудничать для обеспечения коллективной безопасности. Только НАТО способна отвечать на происходящие из неспокойных зон региона угрозы", - сказала Трента. Она указала, что в этих целях Италия стремится активизировать работу командного центра НАТО для юга, находящегося в Неаполе.

"США остаются нашим главным союзником, но в интересах нашей страны вести диалог со всеми", - отметила министр.

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