В минобороны Италии заявили, что лишь НАТО может обеспечить безопасность в Средиземноморье

РИМ, 9 июня. /ТАСС/. Министр обороны Италии Элизабетта Трента считает, что только НАТО способна обеспечивать безопасность в средиземноморском регионе, в котором "кроется множество угроз". Об этом она заявила в своем первом интервью в качестве главы оборонного ведомства, опубликованном в субботу в газете Il Messaggero.

"Необходимо работать над тем, чтобы НАТО стала более гибкой. В Средиземноморье мы разделяем основные геополитические интересы и готовы теснее сотрудничать для обеспечения коллективной безопасности. Только НАТО способна отвечать на происходящие из неспокойных зон региона угрозы", - сказала Трента. Она указала, что в этих целях Италия стремится активизировать работу командного центра НАТО для юга, находящегося в Неаполе.

"США остаются нашим главным союзником, но в интересах нашей страны вести диалог со всеми", - отметила министр.