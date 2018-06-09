Глава МИД Польши выступил за пересмотр закона о Холокосте

ВАРШАВА, 9 июня. /ТАСС/. Глава МИД Польши Яцек Чапутович выступил за пересмотр принятого в республике закона о наказании за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту, так как его спорные положения мешают республике в ведении внешнеполитической деятельности. Об этом он заявил в субботу в интервью радиостанции RMF FM.

"Нужно, чтобы мы обрисовали нашу позицию, потому что постоянно присутствует определенная неуверенность и беспокойство из-за этой ситуации. В отношениях с США и Израилем это стало проблемой", - сказал он.

"Следует согласиться, что здесь нужно принять определенное решение, - добавил министр. - Это дело влияет на климат переговоров".

Как напомнил глава МИД, президент Польши отправил спорный закон на рассмотрение Конституционного суда. "Здесь можно действовать и другим путем, так как Сейм суверенен и может откорректировать этот закон", - заключил он.

Новый польский закон о наказании за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту, который привел к конфликту в отношениях республики с Израилем, Украиной и США, вводит уголовную ответственность (тюремное заключение на срок до трех лет) за распространение идей о вине польского народа или государства в Холокосте. Наказание предусмотрено и за высказывания об их причастности к совершенным Третьим рейхом преступлениям. К таким правонарушениям относится, в частности, использование формулировки "польские концлагеря". Документ также запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни.

Израильская сторона восприняла польский закон как ограничение свободы слова, которое делает невозможным открытую дискуссию о преступлениях, совершавшихся в отношении евреев во время Второй мировой войны, а также попытку введения наказания за показания самих жертв Холокоста. Недовольство законом высказали и в США.