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В Киеве заявили о создании Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдавии и Украины

Международная панорама
9 июня, 12:13 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, июня. /ТАСС

Согласно документу, ассамблея создана из-за вызовов, с которыми три страны "сталкиваются в результате агрессии Российской Федерации"

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КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Председатели парламентов Грузии, Молдавии и Украины объявили о намерении создать Межпарламентскую ассамблею трех стран с целью противодействия, как сказано в декларации, "российской агрессии".

Ассамблея создана в связи с вызовами, "с которыми они сталкиваются из-за и в результате агрессии Российской Федерации", говорится в тексте документа, который подписали в субботу в Киеве спикеры трех парламентов.

Стороны также задекларировали свои евроатлантические устремления и важность совместных усилий для реализации соглашений об ассоциации с Европейским союзом, включая их положения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, а также для "обеспечения энергетической безопасности государств".

Как сообщили в пресс-службе Верховной рады, состав, мандат и принципы работы Ассамблеи будут определены в ее Уставе, который предстоит принять на учредительной сессии в Тбилиси.

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