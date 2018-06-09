В Киеве заявили о создании Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдавии и Украины

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Председатели парламентов Грузии, Молдавии и Украины объявили о намерении создать Межпарламентскую ассамблею трех стран с целью противодействия, как сказано в декларации, "российской агрессии".

Ассамблея создана в связи с вызовами, "с которыми они сталкиваются из-за и в результате агрессии Российской Федерации", говорится в тексте документа, который подписали в субботу в Киеве спикеры трех парламентов.

Стороны также задекларировали свои евроатлантические устремления и важность совместных усилий для реализации соглашений об ассоциации с Европейским союзом, включая их положения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, а также для "обеспечения энергетической безопасности государств".

Как сообщили в пресс-службе Верховной рады, состав, мандат и принципы работы Ассамблеи будут определены в ее Уставе, который предстоит принять на учредительной сессии в Тбилиси.