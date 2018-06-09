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В Латвии проходят ежегодные военные учения НАТО Summer Shield 15

Международная панорама
9 июня, 12:29 UTC+3 РИГА РИГА 9, июня. /ТАСС

В минобороны республики отметили, что военные отработают весь спектр возможностей боевой поддержки

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РИГА, 9 июня. /ТАСС/. Международные военные учения сухопутных и воздушных сил НАТО Summer Shield 15 проходят в Латвии. Они проводятся в рамках масштабных международных маневров альянса Saber Strike 2018, в них принимают участие военные из Латвии, Литвы, Эстонии, США и дислоцированного в республике многонационального батальона НАТО, сообщает пресс-служба минобороны республики.

Учения стартовали 8 июня и проходят до 26 июня. Цель маневров - отработать навыки проведения боевых операций и боевой поддержки на уровне батальонов и бригад.

"В этом году во время учений Summer Shield 15 будет отрабатываться широкий спектр возможностей боевой поддержки, в том числе артиллерийская поддержка, противовоздушная оборона, разведка, защита от оружия массового уничтожения, инженерные и противотанковые возможности. Во время учений свои навыки также будут улучшать передовые наблюдатели объединенного огня и контролеры воздушной поддержки, а также медицинская рота и транспортные подразделения", - указывает ведомство.

Учения Summer Shield проводятся в Латвии с 2004 года и изначально их главной задачей была подготовка подразделений для участия в операции в Ираке. С 2014 года эти маневры были включены в план обучения НАТО и открыты для участия всех стран альянса. В 2017 году в них приняли участие свыше 1,2 тыс. военных из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Канады, Германии, Люксембурга, Словакии, Румынии, Болгарии, Швеции и Великобритании.

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