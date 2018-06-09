Эксперт: при подготовке саммита в Сингапуре предстоит решить трудные вопросы протокола

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Группы экспертов из США и КНДР, готовящие саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре, должны найти решение для многих сложных проблем дипломатического протокола, в том числе вопросов о том, кто первым - Дональд Трамп или Ким Чен Ын - войдет в зал заседаний. Об этом заявил в субботу в интервью телекомпании CNN Спенсер Гейссенгер, занимавшийся в администрации президента Джорджа Буша - младшего вопросами дипломатического протокола.

"Предстоит найти решение для очень многих вопросов, - отметил он. - Например, кто первым войдет в зал, где будет проходить встреча, как будет организована рассадка за столом, как будет организована работа прессы, кто войдет в журналистские пулы, освещающие различные мероприятия. Интересно будет наблюдать за тем, как лидер КНДР будет реагировать на представителей американских СМИ, с которыми ему пока не доводилось сталкиваться".

Одним из очень важных является вопрос о порядке прибытия на встречу, подчеркнул он. "Ким Чен Ын находится у власти дольше, чем президент Трамп и, согласно международному дипломатическому протоколу, он должен последним прибыть к месту встречи и первым покинуть зал заседаний, - отметил он. - Члены подготовительной группы должны будут рассмотреть также вопрос о продовольственной безопасности. Секретная Служба США должна будет убедиться в том, что вся пища, предлагаемая во время саммита, безопасна и северокорейская сторона должна будет сделать то же самое".

Он не исключил, что в итоге Дональд Трамп и Ким Чен Ын могут внести изменения в разработанный протокол. "Они могут в любой момент отклониться от разработанного сценария", - подчеркнул он.

В целом, по словам Спенсера Гейссенгера, "подготовительная работа по проведению встречи в верхах, причем с участниками, которые никогда не встречались ранее, обычно занимает месяцы".

Встреча президента США и лидера КНДР должна состояться в Сингапуре 12 июня.