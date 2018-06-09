Акция "восстановления справедливости" состоится в Тбилиси 10 июня

ТБИЛИСИ, 9 июня. /ТАСС/. Масштабная акция протеста в Тбилиси с требованием "восстановления справедливости и отставки правительства", анонсированная ее организаторами на 10 июня, состоится. Об этом в субботу сообщил Заза Саралидзе - отец убитого в декабре 2017 года подростка. По его инициативе в столице Грузии с 31 мая по 4 июня уже проходила подобная акция с вышеназванными требованиями.

По словам Саралидзе, задержание министерством внутренних дел двух лиц, один из которых - бывший прокурор Грузии, "не восстанавливает справедливость" в деле убийства двух школьников, произошедшего 1 декабря 2017 года в Тбилиси. "Я требовал от властей и от МВД задержания всех лиц, причастных к убийству моего сына и его друга, сфальсифицировавших уголовное дело прокуроров и лиц, оказавших давление на свидетелей", - заявил Саралидзе и добавил, что тех мероприятий и действий, которые на сегодняшний день осуществили правоохранительные органы, "недостаточно".

"Масштабная акция, которую мы анонсировали на 10 июня и в которой вместе с общественностью примут участие политические силы, остается в силе", - заявил Саралидзе.

В субботу МВД Грузии, проводящее расследование убийства подростков, а также уголовного дела по факту давления на свидетеля, сообщило о задержании экс-прокурора Мирзы Субелиани. Как сообщила журналистам замминистра внутренних дел Натия Мезвришвили, следствие установило, что 1 декабря 2017 года Субелиани стало известно о происшедшем на улице Хорава в Тбилиси убийстве, "а также об участии одного лица в этом преступлении". Однако он не сообщил о вышесказанном правоохранительным органам. Субелиани покинул занимаемую в Главпрокуратуре должность через три дня после убийства - 4 декабря 2017 года.

В пятницу по обвинению в "давлении на свидетеля" был задержан 45-летний Мераб Морчадзе.

Убийство школьников и акция протеста в Тбилиси

1 декабря 2017 года в Тбилиси в ходе драки между школьниками были убиты 16-летний Давид Саралидзе и его друг Леван Дадунашвили. 31 мая 2018 года Тбилисский городской суд счел необоснованными представленные прокуратурой доказательства и не признал ни одного из двух подсудимых причастным к убийству Давида Саралидзе.

Отец последнего инициировал масштабную акцию протеста с требованием отставки правительства Грузии, которая продлилась в центре Тбилиси пять дней. По инициативе премьер-министра страны дело об убийстве передано для расследования в МВД под личный контроль главы ведомства Георгия Гахария. Расследованием дела также занимается временная следственная комиссия парламента Грузии, начавшая работу в пятницу.

4 июня в Тбилиси состоялась встреча Зазы Саралидзе и премьер-министра Георгия Квирикашвили, после которой отец мальчика заявил, что "дал правительству срок до 10 июня на расследование дела и задержание лиц, причастных к убийству его сына, а также тех, кто оказывал давление на свидетелей и следствие". В противном случае он анонсировал с 10 июня "новую волну широкомасштабных протестных акций с требованием восстановления справедливости и отставки правительства, в которых примут участие и политические партии".