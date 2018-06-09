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Премьер Италии выступил за присоединение РФ к "семерке"

Международная панорама
9 июня, 18:12 дата обновления: 9 июня, 18:48 UTC+3

Джузеппе Конте также отметил, что для отмены антироссийских санкций понадобится время

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ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 9 июня. /ТАСС/. Россия должна вновь присоединится к "семерке". Такую точку зрения озвучил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в субботу на саммите этого неформального объединения.

"Что касается санкций, то минские соглашения пока не выполнены. Но мы всем высказали свою позицию, что изолировать Россию никому не выгодно. Поэтому считаю и отстаиваю позицию Италии, что лучше скорее вернуться к формату "восьмерки" с Россией за столом переговоров", - отметил он.

Конте также указал, что для отмены антироссийских санкций понадобится время. "Мы выступаем за диалог с Россией, но это не означает, что за мгновение будет отменена система санкций", - сказал он.

Итальянский премьер подтвердил, что в ходе "дружественной беседы с президентом США Дональдом Трампом" получил приглашение в Вашингтон. "Надеюсь, что воспользуюсь этим приглашением как можно быстрее, как только будут согласованы наши графики", - сообщил он.

Конте сразу выразил согласие с Трампом, который еще до прибытия на канадскую встречу высказался за возвращение к формату "восьмерки". Россия перестала участвовать в саммитах этого неформального объединения вслед за украинскими событиями 2014 года и воссоединением с нею Крыма.

Ранее Конте называл пересмотр санкционного режима в отношении Москвы задачей своего правительства. В первый день саммита он не исключил, что Италия рассмотрит возможность вето на продление срока действия ограничительных мер.

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