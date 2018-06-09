Трамп утверждает, что Обама допустил возвращение Крыма в состав России

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что возвращение Крыма в состав России допустил предыдущий глава вашингтонской администрации Барак Обама. Свою позицию он изложил, выступая в субботу на саммите Группы семи в Канаде.

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"Крым был упущен в период администрации Обамы", - считает президент США. "Он [Обама] позволил России взять Крым", - полагает Трамп. "Зачем он это сделал?" - отметил также президент США, говоря о своем предшественнике.

"У меня, возможно, была бы совершенно другая позиция [по этому вопросу]", - добавил глава государства, не пояснив, что он имеет в виду. При этом Трамп подчеркнул, что, несмотря на все им сказанное, с момента описываемых событий уже "прошло много времени".

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6% жителей Крыма и Севастополя.

18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.