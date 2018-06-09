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Трамп вылетел в Сингапур на переговоры с Ким Чен Ыном

Международная панорама
9 июня, 19:03 дата обновления: 9 июня, 19:06 UTC+3

Глава Белого дома раньше других лидеров стран Группы семи покинул саммит

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ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вылетел в субботу из Квебека в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая намечена на 12 июня. Трансляцию вылета ведут американские новостные телекомпании.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Долгий путь к саммиту США — КНДР

Президент США раньше других лидеров Группы семи покинул саммит в Ла Мальбе. Как подчеркнул глава Белого дома, "уже на первых минутах переговоров" с Ким Чен Ыном станет ясно, приведут ли они к "желаемому результату" - денуклеаризации Корейского полуострова.

Историческая встреча лидеров КНДР и США пройдет в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Как ранее заявлял Трамп, он пока не планирует подписывать какие-либо документы во время саммита. По его словам, он также больше не хочет использовать термин "максимальное давление" в отношении КНДР на фоне перспектив нормализации диалога между странами.

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