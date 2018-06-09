Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меркель рассчитывает на подписание совместного коммюнике на саммите G7 в Канаде

Международная панорама
9 июня, 19:24 дата обновления: 9 июня, 20:01 UTC+3

По мнению канцлера Германии, разногласия с США не помешают подписанию документа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 9 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель рассчитывает на подписание совместного коммюнике на саммите G7, несмотря на разногласия с США. Об этом она заявила журналистам на полях встречи, передает агентство DPA.

"Насколько можно судить, официальный заключительный документ будет принят", - приводит ее словам агентство.

Меркель признала, что в отношениях с США "есть значительные разногласия". "Но существует возможность напрямую и лично говорить с ним [президентом Дональдом Трампом], я это ценю", - сказала Меркель.

Она сообщила, что США, в частности, оказались не готовы подписать общее заявление по вопросу борьбы с пластиковыми отходами в мировом океане. "Соединенные Штаты, правда, в принципе поддерживают усилия по защите мирового океана, но не хотят участвовать в достижении поставленных в этой связи целях", - отметила глава германского правительства.

Меркель добавила, Группа семи на саммите в Канаде выработала общую позицию по торговле, но дискуссии с США по данному вопросу будут продолжаться.

"Я исхожу из того, что будет общий текст касательно торговли", - сказала она, отметив, что "семерка" едина во мнении, что следует сокращать пошлины. "Но разногласия по этому вопросу между Соединенными Штатами и ЕС сохраняются, мы договорились провести анализ ситуации, однако различие во мнениях не устранено", - добавила Меркель.

"Нам предстоят еще дискуссии, мы, с европейской точки зрения, полагаем, что придерживаемся международных правил, готовы вести переговоры", - подчеркнула Меркель.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G7 в Канаде
Персоны
Трамп, Дональд Меркель, Ангела
Страны
США Канада Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский парапланерист пострадал во время драки на курорте в Грузии
2
Путин потребовал от Порошенко освободить арестованных на Украине российских журналистов
3
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
4
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
5
Трамп утверждает, что Обама допустил возвращение Крыма в состав России
6
Мария Шарапова осталась без реванша
7
Как Россия радовалась победе Овечкина в Кубке Стэнли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости