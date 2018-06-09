Меркель рассчитывает на подписание совместного коммюнике на саммите G7 в Канаде

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 9 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель рассчитывает на подписание совместного коммюнике на саммите G7, несмотря на разногласия с США. Об этом она заявила журналистам на полях встречи, передает агентство DPA.

"Насколько можно судить, официальный заключительный документ будет принят", - приводит ее словам агентство.

Меркель признала, что в отношениях с США "есть значительные разногласия". "Но существует возможность напрямую и лично говорить с ним [президентом Дональдом Трампом], я это ценю", - сказала Меркель.

Она сообщила, что США, в частности, оказались не готовы подписать общее заявление по вопросу борьбы с пластиковыми отходами в мировом океане. "Соединенные Штаты, правда, в принципе поддерживают усилия по защите мирового океана, но не хотят участвовать в достижении поставленных в этой связи целях", - отметила глава германского правительства.

Меркель добавила, Группа семи на саммите в Канаде выработала общую позицию по торговле, но дискуссии с США по данному вопросу будут продолжаться.

"Я исхожу из того, что будет общий текст касательно торговли", - сказала она, отметив, что "семерка" едина во мнении, что следует сокращать пошлины. "Но разногласия по этому вопросу между Соединенными Штатами и ЕС сохраняются, мы договорились провести анализ ситуации, однако различие во мнениях не устранено", - добавила Меркель.

"Нам предстоят еще дискуссии, мы, с европейской точки зрения, полагаем, что придерживаемся международных правил, готовы вести переговоры", - подчеркнула Меркель.