Эксперт: успех саммита в Сингапуре зависит от согласия КНДР на инспекцию ядерных объектов

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Встреча лидеров США и КНДР в Сингапуре будет считаться успешной, если Пхеньян согласится на масштабную инспекцию своих ядерных объектов и пойдет на демонтаж по крайней мере части ядерных боеголовок. Такое мнение высказал в субботу в интервью телекомпании CNN бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН (1997-1998) Билл Ричардсон.

"Саммит будет считаться успешным, если Северная Корея согласится на значительные по масштабам инспекции ее ядерных объектов, многие из которых тщательно укрыты, - отметил он. - Кроме того, успехом можно будет считать согласие Пхеньяна демонтировать по крайней мере часть ядерных боеголовок".

"Я испытываю оптимизм в отношении предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, - добавил он. - Для нее сейчас существуют благоприятные условия".

Первый в истории саммит США - КНДР состоится 12 июня в Сингапуре. Трамп вылетел в Сингапур в субботу из Канады, где участвовал в работе саммита G7.