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Эксперт: успех саммита в Сингапуре зависит от согласия КНДР на инспекцию ядерных объектов

Международная панорама
9 июня, 19:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, июня. /ТАСС

Бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон отметил, что испытывает оптимизм по поводу предстоящей встречи главы Белого дома Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына

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НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Встреча лидеров США и КНДР в Сингапуре будет считаться успешной, если Пхеньян согласится на масштабную инспекцию своих ядерных объектов и пойдет на демонтаж по крайней мере части ядерных боеголовок. Такое мнение высказал в субботу в интервью телекомпании CNN бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН (1997-1998) Билл Ричардсон.

"Саммит будет считаться успешным, если Северная Корея согласится на значительные по масштабам инспекции ее ядерных объектов, многие из которых тщательно укрыты, - отметил он. - Кроме того, успехом можно будет считать согласие Пхеньяна демонтировать по крайней мере часть ядерных боеголовок".

"Я испытываю оптимизм в отношении предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, - добавил он. - Для нее сейчас существуют благоприятные условия".

Первый в истории саммит США - КНДР состоится 12 июня в Сингапуре. Трамп вылетел в Сингапур в субботу из Канады, где участвовал в работе саммита G7.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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