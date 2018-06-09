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Меркель надеется на прогресс в решении конфликта вокруг КНДР

Международная панорама
9 июня, 20:14 UTC+3 ЛА МАЛЬБЕ /Канада/ 9, июня. /ТАСС

Канцлер ФРГ отметила, что тема предстоящих переговоров главы Белого дома Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына подробно обсуждалась на саммите G7

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ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 9 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре будет способствовать денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом она заявила в субботу журналистам на полях саммита G7 в Канаде.

"Мы все хотели бы, чтобы переговоры, которые американский президент проведет в Сингапуре с северокорейским лидером, привели к прогрессу в том, что касается денуклеаризации Корейского полуострова", - сказала глава германского правительства. "Мы очень подробно обсудили эту тему вчера вечером", - отметила она.

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Темы
Саммит G7 в Канаде Переговоры Путина и Меркель в Сочи Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Меркель, Ангела
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