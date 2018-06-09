Меркель надеется на прогресс в решении конфликта вокруг КНДР

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 9 июня. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре будет способствовать денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом она заявила в субботу журналистам на полях саммита G7 в Канаде.

"Мы все хотели бы, чтобы переговоры, которые американский президент проведет в Сингапуре с северокорейским лидером, привели к прогрессу в том, что касается денуклеаризации Корейского полуострова", - сказала глава германского правительства. "Мы очень подробно обсудили эту тему вчера вечером", - отметила она.