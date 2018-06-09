В правительстве Австрии подтвердили желание провести встречу Путина и Трампа в Вене

ВЕНА, 9 июня. /ТАСС/. Австрия как нейтральная страна открыта для посредничества, и Вена наилучшим образом подходит в качестве места проведения саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил вице-канцлер и министр по делам государственной службы и спорта Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в интервью австрийской газете Die Presse, которое будет опубликовано в воскресенье.

"Не секрет, что мы как нейтральная страна выступаем за открытый диалог и посредничество. Вена идеально подходит как место проведения встречи [Путина и Трампа]", - сообщил Штрахе. "Да", - сказал вице-канцлер в ответ на вопрос, ведутся ли обсуждения возможности проведения встречи между лидерами РФ и США в Вене.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп в ходе последнего телефонного разговора обсуждали, что Вена может стать одним из городов проведения их двусторонней встречи. Вместе с тем, по его словам, каких-либо конкретных договоренностей по-прежнему нет. Официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в четверг подтвердил корреспонденту ТАСС в Вашингтоне, что австрийцы сообщили о своем желании принять встречу между президентом Трампом и президентом Путиным.

Австрия - площадка исторических встреч СССР и США

Как заявляла в интервью корреспонденту ТАСС министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии Карин Кнайсль в преддверии своего визита в Россию в апреле 2018 года, Вена может стать наилучшей площадкой для переговоров между Путиным и Трампом. По ее словам, нормализация отношений России и США поможет решить множество региональных и глобальных вопросов, и Вена наилучшим образом подходит на роль платформы для диалога на высшем уровне. Министр тогда напомнила о встрече в Вене в 1961 году президента США Джона Кеннеди и председателя Совета Министров СССР Никиты Хрущева, а также о подписании Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2) Джимми Картером и Леонидом Брежневым в 1979 году, которое также произошло в австрийской столице.

Канцлер Австрии Себастьян Курц, будучи на посту главы МИД страны, в 2017 году заявлял, что именно это нейтральное государство может стать местом проведения переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Курц тогда также отмечал, что в случае избрания канцлером республики хочет предложить Трампу и Путину обсудить на саммите в нейтральной Австрии важнейшие вызовы международной политики.