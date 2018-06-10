Лидеры стран ШОС обсудят вопросы будущего развития организации на саммите в Циндао

ШАНХАЙ, 10 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин продолжит работу в приморском китайском городе Циндао (восточная провинция Шаньдун) и примет участие в открывающемся в воскресенье 18-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры стран ШОС обсудят вопросы безопасности и ключевые проблемы международной повестки.

Мероприятия в рамках саммита начались еще 9 июня, когда состоялась целая серия двусторонних и многосторонних встреч, на которых лидеры организации обсудили широкий круг вопросов. В воскресенье участники саммита соберутся на встречу в узком и расширенном составах.

Повестка саммита

Вопросы, которые, как ожидается, окажутся в фокусе внимания на заседании Совета глав государств-членов ШОС, традиционно будут касаться не только развития самой организации, но и наиболее актуальных проблем современного мира. Не исключено, что на многие из них на саммите ШОС смогут посмотреть под другим углом и с иной перспективой их разрешения, учитывая то, что нынешний саммит пройдет в формате не привычной "Шанхайской шестерки", а уже "Шанхайской восьмерки", в которую превратилось это международное объединение после присоединения к организации в 2017 году Индии и Пакистана в качестве полноправных членов. Это пополнение открыло для ШОС новые возможности, особенно на международном направлении деятельности организации. Саммит может стать отправной точкой для дальнейшего укрепления роли организации в глобальных делах.

В преддверии саммита сообщалось, что на встрече состоится обсуждение объемного пакета документов по таким направлениям, как борьба с терроризмом и экстремизмом, торгово-экономическое взаимодействие стран-членов ШОС, гуманитарное сотрудничество, вопросы защиты окружающей среды, важнейшие региональные и международные проблемы, затрагивающие интересы всех участников объединения. Как ранее сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на саммите изложит российскую позицию по стоящим перед ШОС задачам, сделает акцент на вопросах противодействия терроризму и урегулирования региональных конфликтов. Кроме того, российская сторона в ходе саммита подтвердит свое мнение о необходимости создания на базе Региональной антитеррористической структуры ШОС универсального центра по противодействия новым вызовам и угрозам.

Итоги саммита будут отражены в Циндаоской декларации, которая станет главным итоговым документом встречи и зафиксирует единые подходы стран ШОС относительно будущего развития организации, решения региональных и глобальных проблем, находящихся в фокусе внимания международного сообщества.

Неизменным пунктом в работе лидеров стран ШОС на саммите будут и вопросы, связанные с безопасностью. Одним из главных итогов саммита, как заявил в его преддверии глава МИД РФ Сергей Лавров, должно стать утверждение программы действий по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. По его словам, развитием конвенции по борьбе с экстремизмом, подписанной в 2017 году, на саммите в Циндао одним из важнейших его результатов должно стать утверждение программы действий по борьбе с экстремизмом, терроризмом и сепаратизмом. В конце мая на состоявшейся в Пекине XIII ежегодной встрече секретарей Советов безопасности государств ШОС секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев уточнил, что планируемая к подписанию программа сотрудничества охватывает 2019-2021 годы.

Как сообщил ранее на специальном брифинге в Пекине глава МИД КНР Ван И, лидеры стран-членов ШОС подпишут в Циндао около десяти документов о сотрудничестве в различных областях, в числе которых будет программа реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на ближайшее десятилетие.

Взгляд Китая

Для Китая, который в этом году председательствует в организации, проведение встречи глав государств-членов ШОС на своей территории имеет большое значение, особенно после расширения объединения и наметившейся тенденции более активного участия ШОС в глобальной и региональной повестке. Китай уже принимал у себя это мероприятие в 2012 году в Пекине. Нынешний саммит обещает быть не менее масштабным и насыщенным по содержанию. Как отметил в конце апреля глава МИД КНР Ван И после состоявшегося в Пекине заседания Совета министров иностранных дел ШОС, саммит пройдет в ключевой период, когда могут быть намечены новые подходы в развитии организации.

В заявлениях китайских официальных лиц и в информационных сообщениях местных СМИ по мере приближения саммита все чаще звучит тема "Шанхайского духа", который лежит в основе функционирования организации. Это те ключевые принципы равноправия и взаимного уважения, продвижения взаимовыгодного сотрудничества во всех областях, которые, как подчеркивается в КНР, приобретают особую актуальность в условиях нынешней турбулентности на мировой арене. Это то, о чем договорились страны, стоящие у зарождения ШОС.

Ожидается, что Китай не упустит возможность изложить свою позицию и убедить лидеров других стран-членов организации в необходимости наращивания взаимодействия и вывода сотрудничества на новый качественный уровень, который позволит сделать пространство ШОС образцом того, как межгосударственные отношения могут строится на основе солидарности и взаимной выгоды в условиях, когда многие регионы мира раздирают локальные конфликты, а вся глобальная система управления переживает кризис. Особую важность эта задача приобретает со вступлением в ШОС Индии и Пакистана.

От Китая ждут также обсуждения вопросов, касающихся сопряжения выдвинутой Си Цзиньпином инициативы "Один пояс, один путь" с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Нынешний саммит может стать отправной точкой для выработки новых подходов по данному направлению. В КНР, как и во многих других странах региона, реализацию данного проекта считают стратегически важной задачей.

Одним из самых заметных событий китайского председательства в организации стал состоявшийся 1 июня в Пекине медиасаммит ШОС, который прошел под девизом "Развивать "Шанхайский дух", открыть новую эпоху медиасотрудничества". В направленном участникам мероприятия приветственном послании председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил ту роль, которую играют СМИ в усилении взаимодействия между странами ШОС. "В мире набирает обороты информатизация общества, и СМИ играют все большую роль, способствуя сближению наших народов. <...> Я уверен, что они сыграют позитивную роль, будут выступать в качестве ключевой силы, способствующей расширению сотрудничества ради сближения различных народов, станут мостом, который обеспечит их взаимодействие", - говорится в послании лидера КНР.

Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов в свою очередь призвал представителей медиасообщества распространять правдивую и полноценную информацию о деятельности организации. На открытии медиасаммита он также проинформировал о готовящемся к подписанию на саммите в Циндао меморандума о сотрудничестве с ЮНЕСКО.

Нынешний саммит ШОС привлек пристальное внимание китайских и зарубежных СМИ. Освещать это событие в Циндао съехались порядка трех тысяч журналистов, для которых хозяева саммита подготовили хорошо оборудованный пресс-центр, а также позаботились о том, чтобы работа СМИ проходила в комфортных условиях.

Город в условиях саммита

Город Циндао, принимающий саммит ШОС, подготовился к этому масштабному мероприятию. Несмотря на повышенные меры безопасности в аэропорту и на вокзалах, местные власти постарались сделать так, чтобы гостям на время мероприятий саммита было комфортно и уютно в этом курортном городе, известном в Китае благодаря производимому здесь пиву и живописными горами Лаошань.

Дороги в Циндао в эти дни несколько опустели из-за введенных в городе временных ограничений на использование частного автотранспорта. В историческом центре города, который обычно заполнен туристами, людей на улицах также меньше, чем в обычные дни.

Во многих районах города, где находятся объекты саммита, на автомагистралях видна новая разметка, коммунальные службы провеля работы по очистке улиц города, также работает множество сотрудников сил безопасности в штатском и волонтеров, одетых в сине-белые спортивные костюмы. Мероприятия встречи лидеров ШОС помогают обслуживать около 20 тыс. добровольных помощников. Многие из них, владеющие иностранными языками, задействованы в оказании содействия зарубежным гостям саммита. Молодые люди из местных вузов помогают с решением различных бытовых и транспортных вопросов, размещают гостей в отелях, предоставляют справочную информацию и всячески поддерживают тех, кто впервые оказался в этом городе.

Несмотря на то, что власти обещали не нарушать привычную жизнь горожан из-за саммита, некоторые неудобства все-таки присутствуют. В частности, в районах мероприятий встречи лидеров стран ШОС закрыты все небольшие торговые точки, а также увеселительные заведения. В особом режиме работает общественный транспорт. Периодически останавливаается работа местного метро по некоторым направлениям.

Создание ШОС и цели организации

У истоков регионального международного объединения, известного в настоящее время под названием ШОС, стояли шесть государств (Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан), главы которых 15 июня 2001 года на саммите в Шанхае подписали Декларацию о создании Шанхайской организации сотрудничества, а через год был подписан и уставной документ - Хартия ШОС. Основой для сближения стран региона, который в итоге привел к созданию организации, стало подписанное в апреле 1996 года в Шанхае главами России, Китая, Казахстана, Киргизии и Таджикистана соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы. Впоследствии эти страны вошли в состав политического объединения "Шанхайская пятерка", которая затем была преобразована в Шанхайский форум. На саммите в Шанхае в 2001 году к этим пяти странам присоединился Узбекистан, после чего пятерка и превратилась в шестерку ШОС.

Целью организации являются обеспечение стабильности и безопасности в регионе, борьба с терроризмом и экстремизмом, продвижение экономического и энергетического сотрудничества, а также развитие научного и культурного взаимодействия. Внутри организации действуют принципы консенсуса, взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства и уважения к позиции друг друга с учетом потребностей взаимного развития. В международных делах страны-члены организации привержены непринадлежности к каким-либо блокам и отсутствию направленности против третьих стран.

У организации есть Секретариат, который работает в Пекине, а также Региональная антитеррористическая структура в Бишкеке. За годы работы организации создана солидная нормативно-правовая база для развития сотрудничества, успешно функционируют многие механизмы многостороннего взаимодействия. Между странами-членами ШОС подписан, в частности, Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В настоящее время также идет реализация Стратегии развития ШОС до 2025 года - документа, который был подписан на саммите в Душанбе в 2014 году.

На состоявшемся в 2017 году саммите ШОС в Астане Индия и Пакистан вошли в организацию в качестве полноправных членов. В структуре ШОС существуют также страны-наблюдатели. В настоящее время в их числе Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия. Предусмотрен и механизм партнеров по диалогу, в который сейчас входят Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

В преддверии заседания Совета глав государств-членов ШОС состоялась серия подготовительных мероприятий на различных уровнях. В их числе, в частности, встречи в Пекине глав внешнеполитических и оборонных ведомств стран ШОС, заседание секретарей Совбезов, встреча руководителей антинаркотических ведомств и многие другие, на которых обсуждались различные направления сотрудничества стран организации и пути дальнейшего развития взаимодействия входящих в ШОС государств по самым разным направлениям.

На мероприятия саммита приглашены также ответственные лица ООН, СНГ, ОДКБ, АСЕАН, ЕАЭС, МВФ, Всемирного банка и других авторитетных организаций. Всего в саммите, по некоторым данным, примут участие свыше 20 официальных делегаций.