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Трамп заявил, что в Сингапуре может достичь "замечательного результата" для КНДР

Международная панорама
10 июня, 0:02 дата обновления: 10 июня, 0:46 UTC+3

Президент США добавил также, что с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре не пройдет впустую, и нацелен на ее "замечательный результат". Соответствующую запись глава Белого дома разместил в субботу в своем Twitter.

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"Я направляюсь в Сингапур, где у нас есть шанс достичь поистине замечательного результата для Северной Кореи и всего мира", - написал президент.

Трамп считает, что "это, безусловно, будет захватывающий день" и выразил уверенность в том, что "Ким Чен Ын будет упорно работать" над тем, что до него практически никто не делал, "прежде чем достичь мира и великолепного процветания для своей страны". Глава Белого дома подчеркнул, что "с нетерпением ждет встречи с ним [Ким Чен Ыном] и чувствует, что эта уникальная возможность не будет потрачена впустую".

Глава вашингтонской администрации раньше других лидеров Группы семи покинул саммит в канадском Ла Мальбе (провинция Квебек). Как подчеркнул Трамп, "уже на первых минутах переговоров" с лидером КНДР станет ясно, приведут ли они к "желаемому результату" - денуклеаризации Корейского полуострова.

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В субботу министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан заявил, что Ким Чен Ын и Трамп прибудут 10 июня для проведения намеченной на 12 июня встречи. По его словам, "все приготовления к саммиту завершены, и обе стороны выразили удовлетворение" проделанной работой.

Историческая встреча лидеров КНДР и США пройдет в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Как ранее заявлял Трамп, он также больше не хочет использовать термин "максимальное давление" в отношении КНДР на фоне перспектив нормализации диалога между странами.

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Саммит G7 в Канаде Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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