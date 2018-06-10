Лидеры G7 заявили о готовности усилить антироссийские санкции

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 10 июня. /ТАСС/. Лидеры Группы семи заявили о готовности усилить санкции против России, если ее действия этого потребуют. Об этом говорится в тексте итоговой декларации, принятой в субботу по завершении двухдневного саммита "семерки" в Канаде.

"Мы готовы принять дополнительные ограничительные меры для того, чтобы Россия ощутила их большее воздействие", - заявили лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

При этом лидеры G7 увязали отмену санкций против России с выполнением Москвой минских договоренностей. "Сохранение санкций очевидным образом связано с невозможностью России продемонстрировать полное выполнение ее обязательств в соответствии с минскими договоренностями и уважения суверенитета Украины", - утверждается в заявлении. Москва последовательно отвечала на требования, что призывать к соблюдению договоренностей следует участников конфликта на востоке Украины, а не Россию.

"Мы вновь осуждаем незаконную аннексию Крыма и подтверждаем нашу продолжающуюся поддержку украинского суверенитета, независимости и территориальной целостности в рамках ее международно признанных границ", - отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что лидеры Группы семи также по-прежнему намерены оказывать Украине всестороннюю помощь в проведении реформ.

Помимо этого лидеры G7 потребовали от Москвы перестать поддерживать власти Сирии. В коммюнике содержится призыв прекратить "дестабилизирующую деятельность", "подрыв демократических систем" и "поддержку сирийского режима".

Одновременно лидеры Группы семи заявили, что будут и дальше сотрудничать с Москвой в разрешении международных кризисов, однако уточнили при этом, что это возможно лишь в том случае, когда соблюдаются интересы G7. "Мы продолжим взаимодействовать с Россией в разрешении региональных и глобальных вызовов, всегда, когда это находится в наших интересах", - отмечается в коммюнике.

Инцидент в Солсбери

Лидеры Группы семи выразили согласие с оценкой Великобритании, что РФ с большой долей вероятности стоит за инцидентом в Солсбери. Об этом также говорится в тексте итоговой декларации.

"Мы разделяем и согласны с оценкой Соединенного Королевства, что очень вероятно Российская Федерация была ответственна за атаку [в Солсбери], и что не существует правдоподобных альтернативных объяснений [произошедшего]", - отмечается в документе.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Главный врач окружной больницы Солсбери Кара Чарльз-Баркс 18 мая сообщила, что Сергей Скрипаль был выписан из лечебного учреждения. О выписке его дочери Юлии стало известно 10 апреля.

Защита демократии

Лидеры "семерки" пообещали предпринять конкретные действия по защите своих демократических обществ от влияния иностранных государств. "Мы взяли на себя обязательство предпринимать конкретные действия, отвечая иностранным субъектам, которые пытаются подорвать наши демократические общества и институты, наши избирательные процессы, наш суверенитет и нашу безопасность", - отмечается в коммюнике.

"Мы осознаем, что такие угрозы, особенно, если за ними стоит [какое-либо] государство, представляют собой не только угрозу странам G7, но и миру и безопасности, которые основаны на международно принятых нормах. Мы призываем другие [государства] присоединиться к нам и противостоять этим возрастающим угрозам путем наращивания возможности сопротивления и повышения уровня безопасности наших институтов, экономик и обществ, а также принятию конкретных действий по выявлению и привлечению к ответственности тех, кто хочет нам навредить", - говориться в заявлении.

Ранее в субботу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о том, что в рамках этих договоренностей страны G7 будут обмениваться информацией, координировать действия и разрабатывать стратегии с целью укрепления демократических государств.

Вопросы экономики

Лидеры G7 поддержали свободную и честную торговлю, выступили за сокращение тарифов и барьеров, а также за реформу Всемирной торговой организации (ВТО).

"Мы признаем, что свободная справедливая и взаимовыгодная торговля и инвестиции являются главными двигателями роста и создания рабочих мест", - отмечается в итоговом коммюнике. Участники саммита подтвердили свою приверженность "основанной на правилах международной торговой системе" и продолжению борьбы с протекционизмом.

"Мы привержены идее модернизации ВТО, чтобы сделать ее более справедливой как можно быстрее. Мы стремимся к сокращению тарифных барьеров, нетарифных барьеров и субсидий", - отмечается в документе.

Между тем в декларации не содержится практических обязательств по отказу США от уже введенных ими, в том числе против государств "семерки", торговых пошлин на сталь и алюминий, которые вступили в силу после отсрочки с 1 июня.

Ситуация вокруг Ирана

Лидеры G7 договорились принять меры, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

"Осознавая, какую угрозу представляет международному миру иранская программа по разработке баллистических ракет, мы призываем Иран воздержаться от их запусков, - отмечается в документе. - Мы взяли на себя обязательства постоянно гарантировать, что иранская ядерная программа остается мирной". Лидеры "семерки" призвали Тегеран выполнять свои международные обязательства относительно неразработки ядерного оружия.

Кроме того, главы государств G7 осудили любую финансовую поддержку терроризма, "в том числе и тех террористических групп, которые спонсирует Иран". "Мы также призываем Иран играть конструктивную роль, внося свой вклад в борьбу с терроризмом, и в достижении политических решений, урегулировании разногласий и [установлении] мира в регионе", - говорится в заявлении.

8 мая Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных в свое время США и ЕС. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры. Одновременно глава Белого дома утверждал, что США готовы к заключению нового соглашения. При этом Вашингтон выдвинул Тегерану фактически невыполнимые условия.

Лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон призвали всех участников сделки и дальше полностью ее выполнять. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Евросоюз должен гарантировать Тегерану соблюдение его интересов по СВПД, чтобы сохранить в силе соглашение. Иран подтвердил готовность не выходить из СВПД и продолжить соблюдать свои обязательства.

Ситуация вокруг КНДР

Лидеры стран Группы семи призвали в субботу КНДР осуществить полный, поддающийся проверке и необратимый демонтаж всего имеющегося в стране ядерного и ракетного вооружения.

"Мы призываем Северную Корею осуществить полный, поддающийся проверке и необратимый демонтаж всего имеющегося у нее оружия массового уничтожения и баллистических ракет, а также всех относящихся к ним программ и объектов, - говорится в документе. - Мы учитываем при этом последние по времени события, включая и заявление Северной Кореи о введении моратория на ядерные испытания и на запуски баллистических ракет, обязательство стремиться к денуклеаризации, как о том говорится в декларации от 27 апреля, принятой в Пханмунджоме, а также закрытие 24 мая ядерного испытательного полигона Пхунгери, однако при этом подчеркиваем важность полной денуклеаризации".

"Демонтаж всего оружия массового уничтожения и баллистических ракет создаст более благоприятное будущее для всего населения Корейского полуострова и даст шанс на процветание народа Северной Кореи, который слишком долго страдал, - указывается далее в документе. - Однако необходимы дальнейшие шаги, и мы призываем все государства по-прежнему оказывать сильный нажим через полное применение санкций, введенных Советом Безопасности ООН, а также призываем Северную Корею изменить ее политику и предпринять решительные и необратимые шаги".

В документе также содержится требование к Пхеньяну "уважать права человека и немедленно решить вопрос с ранее похищенными людьми".

Ситуация в Сирии

Лидеры стран "семерки" заявили о намерении продолжать борьбу с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) в Сирии и осудили применение химического оружия в этой арабской стране.

"Мы решительно осуждаем жестокость "Даиш" [арабское название ИГ], а также репрессивные действия этой группировки в отношении гражданского населения, находящегося на подконтрольной ей территории, - говорится в документе. - От лица международного сообщества мы заявляем о решимости добиваться ликвидации "Даиш" и ее идеологии ненавистничества".

В документе также содержится осуждение "повторяющихся и неприемлемых с точки зрения морали случаев применения химического оружия", причем ответственность за это возлагается как на "Даиш", так и на власти Сирии. "Мы призываем тех, кто поддерживает [правящий] режим, добиваться того, чтобы он соблюдал обязательства об информировании об остающихся [на территории страны] химических вооружениях и их ликвидации", - указывается далее в документе.

Кроме того, в коммюнике содержится призыв к созданию "пользующегося доверием, инклюзивного и всеконфессионального правительства в Сирии, чему должны способствовать свободные и честные выборы, проводимые в соответствии с самыми высокими международными стандартами транспарентности и подсчета голосов, в которых могли бы принять участие все сирийцы, в том числе и представители диаспор".

После массированной газовой атаки в пригороде Дамаска Восточной Гуте в сентябре 2013 года Совбезом ООН была принята резолюция об уничтожении химического оружия в Сирии. В течение 2014 года из страны было вывезено и ликвидировано 1,2 тыс. т отравляющих веществ. В операции приняли участие девять государств, в том числе Россия. Тем не менее в Организации по запрещению химического оружия с подачи западных стран склоняются к тому, что власти в Дамаске не полностью раскрыли программу химического оружия страны.

Обострение палестино-израильского конфликта

Лидеры G7 в итоговой декларации встречи в субботу выразили озабоченность обострением палестино-израильского конфликта.

"Мы по-прежнему испытываем озабоченность по поводу палестино-израильского конфликта, в особенности в свете последних событий, - говорится в документе. - Мы поддерживаем безотлагательное возобновление переговоров о мире между израильтянами и палестинцами, нацеленными на достижение урегулирования путем переговоров, которое гарантировало бы мир и безопасность для обеих сторон".

В документе также подчеркивается необходимость "как можно быстрее рассмотреть вопрос о тяжелых и ухудшающихся условиях в секторе Газа".

Вопросы климата

Лидеры стран, входящих в Группу семи, за исключением США, привержены Парижскому соглашению и усилиям, направленным на борьбу с глобальным изменением климата. Об этом также говорится в тексте итоговой декларации, принятой по завершении двухдневного саммита "Большой семерки" в Канаде.

"Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Соединенное Королевство и Европейский союз вновь подтверждают свою твердую приверженность имплементации Парижского соглашения", - отмечается в коммюнике.

Эти же страны и ЕС обязались "продвигать усилия, направленные на борьбу с изменением климата", путем сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами в лице правительств, компаний частного сектора и международных организаций, следует из документа. "Мы подтверждаем приверженность <...> уменьшить загрязнение воздуха и воды, а также объемы выбросов парниковых газов", - подчеркивается в нем.

Позиция США, между тем, вынесена в коммюнике в отдельный пункт. Как в нем отмечается, Соединенные Штаты "считают, что стабильный экономический рост и развитие зависит от всеобщего доступа к надежным и доступным источникам энергии". Страна выразила приверженность "продолжающимся действиям по усилению мировой коллективной энергетической безопасности", выступив за поддержку существования "открытых, разнообразных, прозрачных и безопасных глобальных рынков для всех видов энергии", говорится в документе.

США заявили, что продолжат "увеличивать государственные и частные инвестиции в энергетическую инфраструктуру и технологии, которые улучшают возможности стран по производству, транспортировке и использованию всех доступных источников энергии", основываясь на национальных нуждах и интересах конкретных государств, подчеркивается в декларации. Кроме того, США намерены помогать другим странам "более эффективно и экологически безопасно получать доступ к их полезным ископаемым", отмечается в коммюнике.

О Парижском соглашении

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции в Париже. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

В начале июня прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из этого соглашения. По его мнению, документ перераспределяет богатства Соединенных Штатов в пользу других стран, а выполнение положений соглашения может обернуться для США потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году. Данное решение главы Белого дома подвергли критике партнеры Вашингтона по НАТО.

Ситуация в Южно-Китайском море

Лидеры G7 обеспокоены ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и выступают решительно против односторонних действий, которые могут привести к обострению напряженности в регионе.

"Мы по-прежнему обеспокоены ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и вновь заявляем, что решительно выступаем против любых односторонних действий, которые могут привести к обострению напряженности и подорвать региональную стабильность и международный порядок, основанный на соблюдении правил", - говорится в документе. Лидеры G7 "настоятельно призвали все стороны", не называя их, "продолжать демилитаризацию оспариваемых" объектов.

В документе также отмечается, что страны "семерки" "привержены решительной позиции в отношении нарушений прав человека, торговли людьми и коррупции во всем мире, особенно в том, что касается уязвимых групп населения". "Мы призываем международное сообщество принять решительные меры против этих злоупотреблений во всем мире", - говорится в коммюнике.

Лидеры Группы семи выразили "глубокую обеспокоенность отсутствием уважения прав человека и основных демократических принципов в Венесуэле, а также стремительно растущим экономическим кризисом и его гуманитарными последствиями" в стране.