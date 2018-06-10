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Трамп заявил, что премьер Италии в ближайшее время посетит Вашингтон

Международная панорама
10 июня, 1:31 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, июня. /ТАСС

Президент США похвалил Джузеппе Конте и назвал его "отличным парнем"

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ТАСС, 10 июня. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ближайшее время проведет встречу в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Соответствующее сообщение сам лидер США разместил в субботу своем Twitter.

"Только что встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, отличный парень", - написал президент, похвалив итальянского премьера за проделанную в стране работу. Глава вашингтонской администрации подчеркнул, что примет Конте "в ближайшее время в Белом доме".

Президент США раньше других лидеров Группы семи покинул саммит в канадском Ла Мальбе (провинция Квебек). Трамп направился в Сингапур, где 12 июня, как ожидается, встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее Трамп высказался в пользу возвращения к формату "восьмерки" и присоединения России к Группе семи. По его мнению, РФ "должна быть на встрече, быть участником". Поддержал Трампа и Конте. Однако глава Евросовета Дональд Туск вновь высказался против этого, заявив журналистам о том, что формат G7 должен оставаться в прежнем виде, без возвращения в него России.

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Темы
Саммит G7 в Канаде Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Туск, Дональд Трамп, Дональд Конте, Джузеппе
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