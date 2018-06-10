Вице-президент США заявил, что Трамп готовился к встрече с Ким Чен Ыном всю свою жизнь

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс утверждает, что лидер США Дональд Трамп готовился к саммиту США-КНДР "всю свою жизнь". С такими словами он выступил в субботу на праздничном вечере христианской неправительственной организации "Коалиция веры и свободы" в Вашингтоне.

"Наступает исторический саммит между президентом США и председателем [Трудовой партии Кореи] Ким Чен Ыном. Как заявил президент Трамп на этой неделе, он с уверенностью подходит к этому саммиту. Правда состоит в том, что он [Трамп] готовился к этому всю свою жизнь", - сказал Пенс.

По его словам, лидер США "положил конец неудавшимся политическим решениям и нарушенным обещаниям, которые продолжались годами". Он подчеркнул, что США вместе со своими союзниками "заняли жесткую позицию" и "оказали беспрецедентное экономическое и дипломатическое давление" на КНДР. Именно это, по версии вице-президента США, "привело к изменению" курса Пхеньяна. "Северная Корея приняла участие в зимних Олимпийских играх и провела прорывной саммит с Южной Кореей. Северная Корея приостановила все ядерные и ракетные испытания", - отметил Пенс.

По словам Пенса, "без каких-либо уступок со стороны Соединенных Штатов" несколько недель назад Пхеньян освободил из-под стражи американцев корейского происхождения. Как отметил вице-президент, если президент США Дональд Трамп поймет, что Ким Чен Ын несерьезно относится к урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова, то глава вашингтонской администрации "не будет тратить время и не повторит ошибок прошлого". "Президент действительно считает, что <...> Ким Чен Ын хочет сделать что-то великое для своего народа", - отметил Пенс.

"Но, как сказал президент, посмотрим, что произойдет", - заключил он.

Встреча лидеров КНДР и США пройдет в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Как ранее заявлял Трамп, он также больше не хочет использовать термин "максимальное давление" в отношении КНДР на фоне перспектив нормализации диалога между странами.