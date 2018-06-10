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Абэ заявил о готовности к нормализации отношений с КНДР

Международная панорама
10 июня, 2:56 UTC+3 ЛА МАЛЬБЕ /Канада/ 10, июня. /ТАСС

В качестве обязательного условия премьер-министр Японии назвал ликвидацию ракетно-ядерной программы Пхеньяна

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ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 10 июня. /ТАСС/. Япония готова к нормализации отношений с КНДР и предоставлению ей экономического содействия, если Пхеньян пойдет на ликвидацию своей ракетно-ядерной программы. Об этом заявил в субботу японский премьер-министр Синдзо Абэ, выступая на пресс-конференции по завершении саммита "семерки" на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек.

"У нас есть готовность к нормализации дипломатических отношений и экономическому сотрудничеству с Северной Кореей, если будут разрешены проблемы, связанные с ее ракетно-ядерной программой и японцами, похищенными северокорейскими спецслужбами", - сказал глава правительства. По его словам, такие же проблемы должны рассматриваться и в ходе возможной встречи лидеров Японии и КНДР.

"На нынешнем саммите семь стран единодушно подтвердили, что будут требовать неукоснительного и полного соблюдения резолюций Совета безопасности ООН в отношении Северной Кореи", - отметил Синдзо Абэ. Премьер подчеркнул тем самым важность поддержания режима экономических санкций в отношении КНДР, введенных международным сообществом в ответ на ракетно-ядерные испытания Пхеньяна. "Семерка" полностью поддерживает в связи с этим президента США Дональда Трампа, у которого запланирована 12 июня в Сингапуре историческая первая встреча с лидером Северной Кореи", указал он.

Участники саммита "семерки", в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, призвали в субботу КНДР осуществить полный, поддающийся проверке и необратимый демонтаж всего имеющегося в стране ядерного и ракетного вооружения. Об этом говорится в тексте итоговой декларации, принятой по завершении этой двухдневной встречи в Канаде.

Вопросы торговли

Премьер-министр Японии также отметил, "жесткий" обмен мнениями по вопросам мировой торговли, который состоялся на завершившемся саммите "семерки".

"Обмен мнениями на саммите был жестким. - сказал премьер. - Я, например, считаю, что ни одной из стран не пойдет на пользу взаимное введение мер по ограничению торговли".

"В любом случае страны "семерки" подтвердили свое жесткое противодействие несправедливой торговой и инвестиционной практике, искажающей ход мировой торговли, - отметил Абэ. - Мы приняли также решение развивать систему мировой торговли, основанной на правилах свободы и справедливости".

"Хотелось бы провести конструктивный диалог и на начинающихся в будущем месяце консультациях с США по свободной, справедливой и взаимовыгодной торговле", - указал премьер-министр Японии.

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Темы
Саммит G7 в Канаде Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
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