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Власти Сингапура призвали иностранные СМИ соблюдать законы страны на саммите США - КНДР

Международная панорама
10 июня, 3:54 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 10, июня. /ТАСС

Над освещением предстоящей встречи в городе-государстве будут работать 2,5 тыс. журналистов, отметил министр коммуникаций и информации Сингапура С. Исваран

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СИНГАПУР, 10 июня. /ТАСС/. Власти Сингапура призвали иностранных журналистов, прибывших освещать саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, соблюдать законы республики. Об этом заявил министр коммуникаций и информации города-государства С. Исваран, комментируя задержание южнокорейских корреспондентов, сообщает в воскресенье газета The Straits Times.

"Мы ожидаем от журналистов, прибывающих сюда, соблюдение всех законов. Думаю, что наши ожидания вполне оправданы", - отметил глава ведомства. Власти, по его словам, "намерены обеспечить бесперебойную работу корреспондентов", приехавших на освещение саммита КНДР - США. Однако "в случае нарушений, им [журналистам] грозит ответственность в соответствии с местным законодательством", - добавил С. Исваран.

Он также сообщил, что как минимум 2,5 тыс. журналистов будут работать на предстоящем 12 июня мероприятии, что "является рекордным числом для Сингапура".

Полиция несколько дней назад задержала трех сотрудников телеканала KBS и местного переводчика. В ходе разбирательств выяснилось, что двое из задержанных нелегально проникли на территорию резиденции посла КНДР. Согласно местному законодательству, им могло грозить лишение свободы на срок до 3 месяцев. Однако, как сообщил телеканал YTN, после переговоров на уровне МИД двух стран власти Сингапура согласились не выдвигать в отношении репортеров уголовных обвинений и просто депортировать их.

Встреча лидеров КНДР и США пройдет 12 июня в отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Как ранее заявлял Трамп, он не планирует подписывать какие-либо документы во время саммита.

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