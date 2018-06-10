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СМИ: Трамп готов рассмотреть вопрос об открытии посольства США в Пхеньяне

Международная панорама
10 июня, 4:03 дата обновления: 10 июня, 4:14 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, июня. /ТАСС

По данным портала Axios, этот вопрос будет обсуждаться во время саммита 12 июня в Сингапуре

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ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть вопрос об установлении официальных отношений с КНДР, а также об открытии посольства США в Пхеньяне. Об этом сообщил в субботу портал Axios со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

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Долгий путь к саммиту США — КНДР

По их данным, этот вопрос будет обсуждаться во время саммита 12 июня в Сингапуре. Однако, представители исполнительной власти США указали, что не стоит ожидать окончательного решения по этой теме по итогам встречи Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Тем не менее этот вопрос уже обсудили рабочие группы в Нью-Йорке с участием госсекретаря Майкла Помпео, а также в Сингапуре и в демилитаризованной зоне на границе обеих Корей.

"Это определенно обсуждалось. Он [Трамп] считает: "Мы можем обсудить это, <...> давайте посмотрим", - цитирует портал представителя вашингтонской администрации.

Между США и КНДР нет дипломатических отношений, интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции. Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием соглашения о перемирии, поэтому формально США и КНДР находятся в состоянии войны.

Историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США пройдет в отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Ранее Трамп заявлял, что он не планирует подписывать какие-либо документы во время саммита.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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