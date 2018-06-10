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Премьер Сингапура проведет отдельные встречи с лидерами КНДР и США

Международная панорама
10 июня, 4:20 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 10, июня. /ТАСС

Встречи с Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом запланированы на 10 и 11 июня соответственно, отметили в сингапурском внешнеполитическом ведомстве

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СИНГАПУР, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун проведет отдельные встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Об этом в воскресенье объявил МИД Сингапура.

В сообщении отмечается, что встреча с лидером КНДР намечена на 10 июня, а переговоры с президентом США запланированы на 11 июня. Тем самым сингапурское внешнеполитическое ведомство официально подтвердило информацию о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын должен прибыть в Сингапур в воскресенье, 10 июня.

Встреча лидеров КНДР и США пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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