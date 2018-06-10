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Заседание Совета глав-государств ШОС началось в узком составе в Циндао

Международная панорама
10 июня, 4:25 UTC+3 ЦИНДАО /Китай/ 10, июня. /ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал гостей саммита в Центральном фойе Международного конференц-центра

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ЦИНДАО /Китай/, 10 июня. /ТАСС/. Заседание совета глав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узком составе началось в Циндао (Китай). В нем принимает участие президент РФ Владимир Путин.

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Председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал своих гостей в Центральном фойе Международного конференц-центра Циндао. После прибытия всех участников лидеры по традиции сделали коллективное фото и приступили к заседанию.

Саммит ШОС в этом году впервые проходит при участии Индии и Пакистана в качестве новых государств-членов.

Вопросы, которые, как ожидается, окажутся в фокусе внимания на заседании Совета глав государств-членов ШОС, традиционно будут касаться не только развития самой организации, но и наиболее актуальных проблем современного мира.

Нынешний саммит пройдет в формате не привычной "Шанхайской шестерки", а уже "Шанхайской восьмерки", в которую превратилось это международное объединение после присоединения к организации в 2017 году Индии и Пакистана в качестве полноправных членов. Это пополнение открыло для ШОС новые возможности, особенно на международном направлении деятельности организации.

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Си Цзиньпин Путин, Владимир Владимирович
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