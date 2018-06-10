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СМИ: Япония выразила сожаление в связи с прокладкой РФ оптической линии связи на Курилы

Международная панорама
10 июня, 5:09 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 10, июня. /ТАСС

В японском внешнеполитическом ведомстве отметили, что работы "вызывают сожаление", сообщает газета

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ТОКИО, 10 июня. /ТАСС/. МИД Японии выразил российской стороне сожаление в связи с началом работ по прокладке волоконно-оптической линии связи на Курилы. Об этом сообщает в воскресенье газета Sankei со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, российские власти 5 июня уведомили японское Управление безопасности на море (УБМ), которое сочетает функции береговой охраны и спасательной службы, о том, что с 10 июня и по середину октября в южной части Охотского моря будут проводиться работы по соединению Сахалина и южной части Курил линией волоконно-оптической связи. В ответ МИД Японии, как сообщается, довел до сведения российской стороны, что "осуществление такого крупномасштабного инфраструктурного проекта не соответствует позиции Японии по вопросу о северных территориях и вызывает сожаление".

В то же время УБМ сообщило действующим в регионе японским судам о начинающихся работах.

Госоператор "Ростелеком" планирует завершить прокладку подводной волоконно-оптической линии связи на Курилы к 2019 году. Об этом 15 января заявил президент компании Михаил Осеевский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Проект прокладки оптоволоконного кабеля позволит обеспечить высокоскоростным интернетом все население Курильских островов, создать дополнительные рабочие места и облегчить развитие территории. Предполагается, что там будет построена и введена в действие подводная линия по трассе Южно-Сахалинск (остров Сахалин) - Курильск (остров Итуруп) - Южно-Курильск (остров Кунашир) - Крабозаводское (остров Шикотан) с пропускной способностью 40 Гбит/сек.

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Путин, Владимир Владимирович Осеевский, Михаил Эдуардович
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