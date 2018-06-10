Абэ заявил, что Россия должна участвовать в решении глобальных проблем

ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что Россия должна принимать активное участие в решении глобальных проблем экономики и обеспечения безопасности. Он высказал такое мнение в беседе с журналистами в субботу после завершения саммита "семерки" в канадском курорте Ла Мальбе в ответ на вопрос о перспективах возвращения РФ в число участников таких совещаний.

"Конструктивное участие России необходимо для того, чтобы продемонстрировать миру рецепты решения стоящих перед человечеством задач в области экономики и обеспечения безопасности", - приводит слова премьера информационное агентство Kyodo. По его мнению, Синдзо Абэ тем самым дал понять, что "с пониманием относится к присоединению России к нынешней "семерке".

Японский премьер также подтвердил без приведения деталей, что вопрос о подключении РФ к саммитам обсуждался в ходе нынешней встречи в Канаде.