Алимов: ШОС является лидером в процессе демократизации международных отношений

ЦИНДАО, 10 июня. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выступает лидером в процессе демократизации международных отношений, формировании многополярного мира. Об это заявил в воскресенье генеральный секретарь организации Рашид Алимов, выступая на заседании Совета глав государств - членов ШОС в расширенном формате.

"Опираясь на Хартию ШОС, организация выступает лидером в процессе демократизации международных отношений, формирования человеческого сообщества общей судьбы. Возросла востребованность ШОС как активного участника процесса формирования многополярного мира", - сказал Алимов.

"Создание эффективной глобальной и региональной архитектуры безопасности и сотрудничества отныне сложно представить без участия ШОС", - добавил он.

Решение о принятии Индии и Пакистана в качестве полноправных государств-членов ШОС, по словам генсека, "стало важным шагом на пути дальнейшего развития, укрепления и раскрытия неисчерпаемого потенциала организации: энергия "шанхайского духа" получила дополнительное ускорение". Генсек убежден, что для ШОС "открылись новые широкие горизонты для дальнейшего развития отношений взаимного понимания, уважения и плодотворного сотрудничества", а "синергия "шосовской восьмерки" вызвала к жизни бурный поток созидательных инициатив". Он также отметил расширение экономической и социальной повестки дня ШОС.

"Глубже и разнообразнее ведется диалог в сфере культуры, науки и образования. Набирают силу женское и молодежное движение ШОС. Принципы "шанхайского духа" активно обсуждаются в информационном пространстве", - считает генсек.

По его словам, цели организации "становятся все более привлекательными, близкими и понятными миллионам людей на планете", поэтому "все большее число стран и международных организаций, в том числе за пределами ареала ШОС, стремится взаимодействовать с ШОС".

Новый уровень взаимодействия с ООН

На качественно новый уровень, сказал генеральный секретарь, вышло взаимодействие с ООН, ее Секретариатом и специализированными учреждениями, в первую очередь с Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана и Управлением ООН по наркотикам и преступности. Он полагает, что меморандум о сотрудничестве с ЮНЕСКО укрепит отношения ШОС с этой универсальной организацией. Кроме того, позитивные результаты приносит взаимодействие ШОС с Союзом Независимых государств, Организацией Договора о коллективной безопасности и Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также широкие перспективы открылись для сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и другими международными организациями, добавил Алиев.

"Путь в 365 дней, пройденный под председательством Китая от Астаны до Циндао, вместил в себя около двухсот ярких событий, каждое из которых внесло свой вклад в поступательное развитие ШОС, - сказал Алимов. - Как следствие, на омываемом тремя мировыми океанами пространстве организации, где проживает почти каждый второй житель планеты Земля, с новой силой раскрывается потенциал добрососедства и взаимодействия между государствами ШОС и их народами".

"Благодаря совместным усилиям лидеров государств-членов на политической карте мира появилась крупнейшая трансрегиональная организация с глобальной ответственностью. Решения первого заседания Совета глав государств в составе "шанхайской восьмерки" откроют новую эпоху в истории организации и будут иметь судьбоносное значение для ее будущего", - резюмировал Рашид Алимов.