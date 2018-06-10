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СМИ: первый самолет делегации Ким Чен Ына прибыл в Сингапур

Международная панорама
10 июня, 8:42 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 10, июня. /ТАСС

По данным телеканала NHK, на борту Ил-76 могут находиться личные автомобили лидера КНДР

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ТОКИО, 10 июня. /ТАСС/. Грузовой самолет Ил-76 авиакомпании Air Koryo приземлился в воскресенье в сингапурском международном аэропорту Чанги, прибытие лайнера зафиксировали репортеры японского телеканала NHK.

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По данным телеканала, Ил-76 мог в первую очередь доставить в Сингапур личные автомобили лидера КНДР Ким Чен Ына, который, как ожидается, прибудет в этот город-государство 10 июня. Точно такой же самолет привозил их, в частности, в китайский город Далянь, когда его в прошлом месяце посетил Ким Чен Ын.

Агентство Yonhap ранее сообщило, что сам лидер КНДР уже также вылетел из Пхеньяна в Сингапур на встречу с президентом США Дональдом Трампом. По информации NHK, он может использовать для этого лайнер советского производства Ил-62. Лидер КНДР уже совершал на нем поездки по стране и в Китай. Телеканал при этом ссылается на сайт Flightradar24.com, который занимается отслеживанием полетов авиации.

В то же время пока не имеется подтверждений того, что Ким Чен Ын находится именно в своем правительственном Ил-62. По мнению наблюдателей, в поездке в Сингапур, помимо грузового самолета, должны участвовать еще по меньшей мере два лайнера из КНДР. Ранее агентство Yonhap сообщило, что Ким Чен Ын может лететь в Сингапур на спецсамолете китайской авиакомпании Air China.

В настоящее время в этот город-государство также направляется президент США Дональд Трамп. Его встреча с Ким Чен Ыном, как ожидается, состоится 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса, который с юга примыкает к континентальной части Сингапура и соединен с ней мостом.

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