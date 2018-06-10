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Лукашенко: ШОС должна внести весомый вклад в обеспечение многосторонней безопасности

Международная панорама
10 июня, 8:58 UTC+3 МИНСК МИНСК 10, июня. /ТАСС

Президент Белоруссии добавил, что Минск выступает за равноправное сотрудничество по использованию атомной энергии в мирных целях и осуществление контроля над ней

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МИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) обладает необходимым потенциалом для укрепления международной безопасности и мировой торговой системы. Об этом заявил в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на саммите глав государств-участников ШОС в китайском Циндао.

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"Враждебность и конфронтация ведут к росту напряженности, возникает опасность серьезных конфликтов с непредсказуемыми последствиями. В этих обстоятельствах Беларусь видит в ШОС организацию, которая должна внести свой весомый вклад в обеспечение многосторонней безопасности, защиту международных норм и правил, победу здравого смысла в межгосударственных отношениях", - отметил Лукашенко, которого цитирует агентство БЕЛТА.

Белорусский лидер констатировал, что в условиях нынешних глобальных геополитических и экономических трансформаций противоречия между государствами принимают все более острую форму. "Неопределенность стала новой "нормальностью", - сказал Лукашенко. Он также обратил внимание на то, что на фоне новых волн протекционизма в мировой торговле возникает прямая угроза втягивания в торговые войны. "Поэтому для всех нас весьма актуальным является принятие совместных мер, направленных на укрепление мировой торговой системы путем использования возможностей Шанхайской организации сотрудничества в экономической сфере", - заявил президент Белоруссии.

Контроль над мирным использованием атома

Белоруссия выступает за равноправное сотрудничество по использованию атомной энергии в мирных целях и осуществление контроля над ней, добавил Лукашенко. "Беларусь целиком поддерживает контроль над мирным использованием атомной энергии и равноправное взаимовыгодное сотрудничество при ее использовании в мирных целях, закрепленных в Астанинской декларации ШОС", - отметил белорусский лидер.

Лукашенко убежден, что развитие сотрудничества в вопросах укрепления ядерной безопасности, мирного использования атома и исследований в этой сфере может стать одним из направлений, представляющих значительный взаимный интерес для стран-участниц ШОС.

Обеспечение продбезопасности

Белоруссия готова предоставить свои ресурсы и возможности для обеспечения продовольственной безопасности в рамках Шанхайской организации сотрудничества, сообщил президент Белоруссии.

"Беларусь - страна с традиционно сильным и эффективным аграрным сектором, высокотехнологичными производством и сельскохозяйственным машиностроением. Предлагаем задействовать возможности нашего государства по поставкам продукции всех этих отраслей для укрепления продовольственной безопасности ШОС", - отметил Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.

"Все главы государств здесь очень правильно говорили о безопасности, о стабильности нашей организации. Но ее никогда не будет, если люди элементарно не будут накормлены и одеты", - подчеркнул президент Белоруссии.

По его словам, после вступления в 2017 году Индии и Пакистана в Шанхайскую организацию сотрудничества ее пространство расширилось практически до четверти территории земной суши, на которой проживает почти половина населения мира. В этих условиях, считает Лукашенко, полноценная обеспеченность продовольствием является "важнейшим фактором дальнейшего процветания ШОС и укрепления безопасности в этом обширном регионе".

Белорусский президент предложил создать специализированную экспозицию "АгрoШОС" на международном форуме аграриев "Белагро", который ежегодно проходит в Минске.

Общая IT-платформа

Лукашенко предложил создать IT-экосистему Шанхайской организации сотрудничества, которая объединила бы возможности электронных СМИ, социальных сетей и платформ электронной торговли.

"Предлагаю всем нам совместно подумать над созданием общей электронной платформы, скажем, "IT-экосистемы ШОС", которая объединит в себе возможности электронных СМИ, социальных сетей, электронной торговли и многого другого", - отметил Лукашенко.

Он считает, что это позволит усилить кооперацию, повысить конкурентоспособность национальных экономик в условиях глобального мира. "А также поможет нам обеспечить безопасность наших стран", - считает белорусский лидер.

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Саммит ШОС в Циндао Шанхайская организация сотрудничества
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