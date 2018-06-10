Председательство в Шанхайской организации сотрудничества перешло к Киргизии

БИШКЕК, 10 июня. /ТАСС/. Председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) перешло от Китая к Киргизии. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба главы киргизского государства.

"Кыргызстан принял председательство в Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении. Процедура передачи председательства, по сообщению пресс-службы, состоялась во время проходящего в китайском городе Циндао саммита организации.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков предложил провести следующий саммит в июне 2019 года в Бишкеке. "Мы стремимся к укреплению взаимного доверия и понимания, конструктивного и плодотворного сотрудничества, отношений дружбы и добрососедства между народами стран ШОС и предлагаем провести очередной саммит глав государств 14-15 июня 2019 года в городе Бишкек", - сказал глава киргизского государства.

По его словам, киргизская сторона высоко оценивает результаты председательства КНР в Совете глав государств ШОС в 2017-2018 годах. "Китай на высоком содержательном уровне организовал целый комплекс мероприятий, дал импульс продвижению многих задач, инициировал ряд новых важных механизмов", - уверен глава киргизского государства.

Как подчеркнул Жээнбеков, Киргизия готова принять очередное председательство в Совете глав государств ШОС на период 2018-2019 годы и "внести свой достойный вклад в дальнейшее развитие организации". "В период председательства Кыргызская Республика будет уделять внимание реализации задач, исходящих из стратегии развития ШОС до 2025 года и других важных программных документов", - заверил он.

ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. У организации есть секретариат, который работает в Пекине, а также региональная антитеррористическая структура в Бишкеке.

В структуре ШОС есть также страны - наблюдатели: Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия. Предусмотрен и механизм партнеров по диалогу, в который сейчас входят Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.