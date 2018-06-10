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Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на встречу с Трампом

Международная панорама
10 июня, 9:42 дата обновления: 10 июня, 10:31 UTC+3

Ранее сообщалось, что лидер КНДР вылетел из Пхеньяна на самолете китайской авиакомпании

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Лидер КНДР Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын

© EPA-EFE/KOREA SUMMIT PRESS/POOL

СИНГАПУР, 10 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Сингапур, официально подтвердил в воскресенье глава МИД страны Вивиан Балакришнан.

"Приветствуем председателя Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур", - написал он в своем Twitter. Балакришнан также опубликовал фото со встречи с лидером КНДР, на котором они жмут друг другу руки.

Кортеж лидера КНДР уже прибыл к гостинице St. Regis в районе Танлин, где он будет проживать в ходе своего пребывания в Сингапуре, передает корреспондент ТАСС с места событий. Ким Чен Ына сопровождают более 20 мотоциклистов и столько же дипломатических и полицейских автомобилей.

После прибытия к парадному входу отеля кортеж скрылся за специальной ширмой, установленной в целях безопасности. Движение на прилегающей улице было сразу возобновлено. Незадолго до этого автобус, предположительно, с личной охраной Ким Чен Ына прибыл в тот же отель. По примерным оценкам, в транспортном средстве находились около 50 человек.

 YouTube/ТАСС

Уточняется, что лидер КНДР передвигается по Сингапуру на собственном бронированном Mercedes S600 Pullman. В марте этот же автомобиль использовался во время визита в Пекин. Ким Чен Ын также использовал эту машину во время межкорейского саммита в конце апреля.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что Ким Чен Ын вылетел из Пхеньяна в Сингапур на самолете китайской авиакомпании.

МИД Сингапура официально объявил, что 10 июня Ким Чен Ын должен встретиться с премьер-министром Ли Сянь Луном.

Власти Сингапура выделили на организацию саммита около 20 млн сингапурских долларов (порядка $14,9 млн). Как заявил в воскресенье Ли Сянь Лун, это мероприятие позволит укрепить позиции страны на международной арене, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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"Что касается прямого эффекта, то он (саммит) дает нам известность", - указал он. "Тот факт, что нас избрали в качестве места проведения саммита, а мы не просили этого, говорит об отношениях Сингапура с этими странами и о наших позициях в международном сообществе", - подчеркнул глава правительства.

"Когда две стороны попросили нас принять этот саммит, мы не могли отказать", - указал премьер. "Мы способны это сделать, мы затратили на это определенные ресурсы, но мы можем совершить хорошее дело", - добавил он.

Говоря о тратах, Ли Сянь Лун заявил, что, по его мнению, они стоят того. "Мы готовы заплатить за саммит, это наш вклад в международное предприятие, в котором наша сторона очень заинтересована", - резюмировал премьер-министр Сингапура.

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Межкорейский саммит Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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