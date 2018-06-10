ШОС выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликтных ситуаций

ЦИНДАО, 10 июня. /ТАСС/. Государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступают за политико-дипломатическое урегулирование конфликтных ситуаций. Об этом говорится в Циндаоской декларации Совета глав государств-членов (СГГ) ШОС, принятой в воскресенье по итогам заседания СГГ.

"Государства-члены выступают за политико-дипломатическое урегулирование конфликтных ситуаций в различных регионах мира в рамках основополагающих норм и принципов международного права в интересах всеобщей безопасности и стабильности", - гласит документ.

Урегулирование в Афганистане

В частности, в Декларации выражена поддержка "усилий правительства и народа Исламской Республики Афганистан, направленных на обеспечение безопасности, экономическое развитие страны, противостояние терроризму, экстремизму и наркопреступности".

"Установление мира и стабильности в Афганистане, его экономическое восстановление будут способствовать безопасности и устойчивому развитию региона в целом. "Государства-члены подчеркивают безальтернативность урегулирования ситуации в Афганистане путем политического диалога и осуществления инклюзивного мирного процесса самими афганцами и под руководством самих афганцев, призывают к наращиванию сотрудничества при центральной координирующей роли ООН в целях стабилизации и развития этой страны", - подчеркивается в документе. В нем отмечаются итоги заседаний Контактной группы "ШОС - Афганистан" (Москва, 11 октября 2017 года и Пекин, 28 мая 2018 года). Стороны высказались за дальнейшую активизацию работы механизмов диалога и сотрудничества по афганскому урегулированию, включая Московский формат консультаций.

Государства-члены ШОС приветствовали итоги Международной конференции высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" (Ташкент, 27 марта 2018 года) как важный позитивный вклад в процесс восстановления мира и стабильности в этой стране.

Урегулирование в Сирии

"Безальтернативным выходом из сирийского кризиса является осуществление под руководством сирийцев и самими сирийцами инклюзивного политического процесса, который должен вестись в соответствии с положениями резолюции 2254 СБ ООН и исходить из необходимости суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии", - говорится в Декларации. Участники саммита заявили о поддержке мирных переговоров в Женеве под эгидой ООН, а также отметили эффективность Астанинского процесса, призвав "все конфликтующие стороны предпринять практические шаги по выполнению Меморандума о создании зон деэскалации в целях формирования благоприятных условий для политического урегулирования ситуации в Сирии".

В этой связи государства-члены приветствовали итоги Конгресса сирийского национального диалога (Сочи, 30 января 2018 года) как важный вклад в продвижение такого политического процесса в этой стране.

"Государства-члены выступают против применения химического оружия, где бы то ни было, кем бы то ни было, при любых обстоятельствах и в каких бы то ни было целях, поддерживают проведение в соответствии с положениями Конвенции о запрещении химического оружия всесторонних беспристрастных и объективных расследований химических атак, подготовку выводов, основанных на надежных и достоверных доказательствах, способных выдержать проверку", - гласит документ.

Реализация СВПД в Иране

В Декларации указывается на важность устойчивой реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Страны ШОС обратились к его участникам с призывом неукоснительно соблюдать свои обязательства в целях обеспечения его полного и эффективного выполнения, а также содействия миру и стабильности во всем мире и в регионе.

Урегулирование ситуации на Корейском полуострове

В документе также сказано, что члены ШОС выступают за урегулирование ситуации на Корейском полуострове исключительно политико-дипломатическим путем на основе диалога и консультаций. Страны, входящие в организацию поддерживают мирные инициативы международного сообщества, в том числе России и Китая, направленные на нормализацию обстановки, включая денуклеаризацию Корейского полуострова, и обеспечение долгосрочного мира в Северо-Восточной Азии. В этом контексте государства-члены отметили возобновление межкорейского диалога, а также контакты между КНДР и США, а также призвали все вовлеченные стороны оказывать содействие переговорному процессу.

Борьба с терроризмом

Кроме того, страны Шанхайской организации сотрудничества намерены усилить взаимодействие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, коррупцией и незаконным оборотом наркотиков.

"Государства - члены будут укреплять взаимодействие в борьбе с распространением и пропагандой террористической идеологии посредством сети интернет, включая публичное оправдание терроризма, вербовку членов в ряды террористических группировок, подстрекательство к совершению террористических актов и их финансирование, обучение способам совершения террористических актов с использованием сети интернет", - говорится в документе.

Отмечается, что международное сообщество должно объединить усилия в вопросах противодействия попыткам вовлечения молодежи в деятельность террористических, сепаратистских и экстремистских группировок. Участники саммита выразили обеспокоенность по поводу "усиления угроз, вызванных ростом производства, торговли и злоупотребления наркотическими средствами, использованием доходов от незаконного оборота наркотиков как одного из источников финансирования терроризма".

В принятом в воскресенье информационном сообщении по итогам заседания также сообщается, что участники саммита отметили необходимость консенсуса по вопросу о принятии Всеобъемлющей конвенции ООН против международного терроризма, а также инициативу Республики Казахстан по продвижению на площадке ООН Кодекса поведения по достижению мира, свободного от терроризма.

"Государства - члены подтверждают приверженность действующей международной системе борьбы с незаконным оборотом наркотиков на основе норм и принципов международного права, а также соответствующих конвенций ООН и документов ШОС", - подчеркивается в декларации.

В ней отмечается, что коррупция во всех ее проявлениях представляет собой угрозу национальной и региональной безопасности, приводит к снижению эффективности государственного управления, негативно влияет на инвестиционную привлекательность и сдерживает поступательное социально-экономическое развитие. Согласно принятому документу, члены ШОС выступают за дальнейшее развитие международного сотрудничества в сфере антикоррупционной деятельности, в том числе посредством обмена опытом и информацией.

Сохранение мирного космоса

Члены ШОС также будут содействовать сохранению мирного космического пространства и нераспространению ядерного оружия.

"Государства-члены констатируют важность сохранения космического пространства свободным от оружия, выражают поддержку осуществлению практических мер по предотвращению гонки вооружений в космосе", - отмечается в документе.

В нем также одобрено принятие Комитетом по разоружению и международной безопасности Генеральной Ассамблеи ООН резолюции "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве" и создание Группы правительственных экспертов в целях рассмотрения и выдвижения предложений по юридически обязывающему международному правовому документу о предотвращении гонки вооружений в космосе.

В декларации подчеркивается, что страны ШОС, подписавшие Договор о нераспространении ядерного оружия, выступают за его неукоснительное соблюдение, за сбалансированное продвижение всех зафиксированных в нем целей и принципов, укрепление глобального режима с учетом всей совокупности факторов, оказывающих влияние на международную стабильность. "Государства-члены считают, что скорейшее вступление в силу Протокола о гарантиях безопасности к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии для всех подписавших его государств внесет значительный вклад в обеспечение региональной безопасности и укрепление глобального режима ядерного нераспространения", - говорится в документе.

Участники ШОС считают одностороннее и неограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем ПРО недопустимым, поскольку тем самым наносится ущерб международной безопасности, нарушается стабильность обстановки в мире.

Факторы нестабильности в мире

В Циндаоской декларации также отмечается, что мир переживает период крупных перемен и серьезной перенастройки, усиливаются факторы нестабильности и неопределенности.

"Динамично развивающийся мир в настоящее время переживает период крупных перемен и серьезной перенастройки, геополитический ландшафт становится разнообразным и многополярным, более тесными становятся связи между странами", - говорится в принятом документе. "Одновременно, - указывается в нем, - усиливаются факторы нестабильности и неопределенности, ситуация в мировой экономике, несмотря на позитивные сдвиги, остается неустойчивой, процесс экономической глобализации сталкивается с ростом односторонних протекционистских мер и других вызовов в международной торговле, возрастают риски, связанные с обострением конфликтов в ряде регионов, резким ростом угроз терроризма, незаконного оборота наркотиков и организованной преступности, эпидемий инфекционных заболеваний, климатических изменений". Противодействие этим глобальным вызовам, по мнению лидеров государств ШОС, "требует срочной выработки коллективных и эффективных подходов мирового сообщества".

В этой ситуации ШОС, отмечается в документе, следуя "шанхайскому духу", олицетворяющему взаимное доверие, равенство, взаимную выгоду, равноправие, взаимные консультации, уважение к многообразию культур, стремление к совместному развитию, в условиях фундаментальных изменений в мировых делах, последовательно наращивает сотрудничество в сферах политики, безопасности, экономики, культурных и гуманитарных связей и выступает в качестве одного из влиятельных участников современной системы международных отношений.

ШОС "демонстрирует пример тесного плодотворного взаимодействия в целях строительства более справедливого и сбалансированного миропорядка, основанного на равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности, обеспечении интересов всех и каждого государства в соответствии с нормами и принципами международного права".

В итоговой декларации государства-члены подтвердили приверженность закрепленным в Хартии ШОС целям и задачам и выразили готовность, "опираясь на Стратегию развития ШОС до 2025 года, последовательно развивать сотрудничество в сферах политики, безопасности, торговли и экономики, в том числе в финансовой, инвестиционной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной и других областях, а также гуманитарных связей". Они намерены "всячески способствовать строительству международных отношений нового типа, воплощающих взаимное уважение, справедливость, равенство, взаимовыгодное сотрудничество, а также формированию общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества".

На состоявшемся в Циндао саммите ШОС отмечалось, что организация утвердилась в качестве уникального, влиятельного и авторитетного регионального объединения, потенциал которого заметно возрос со вступлением Индии и Пакистана.

ШОС была создана в 2001 году. Первоначально в организацию входили Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году в состав полноправных членов ШОС вошли Индия и Пакистан. У организации есть секретариат, который работает в Пекине, а также региональная антитеррористическая структура в Бишкеке. В структуре ШОС существуют также страны-наблюдатели: Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия. Предусмотрен и механизм партнеров по диалогу, в который сейчас входят Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.