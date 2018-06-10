Президент Киргизии выступил за урегулирование ситуации в Сирии мирным путем

ЦИНДАО /Китай/, 10 июня. /ТАСС/. Киргизия выступает за урегулирование ситуации в Сирии исключительно мирным путем. Об этом заявил в воскресенье в китайском городе Циндао во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) глава киргизского государства Сооронбай Жээнбеков.

"Мы разделяем позицию о необходимости урегулирования кризиса в Сирии исключительно путем мирного политического процесса", - сказал он. По его оценке, на фоне происходящих событий на Ближнем Востоке вопрос сохранения мира и стабильности в регионе "приобретает особую важность". "За последние несколько лет в связи с событиями в Сирии, Ираке и Афганистане усиливается тенденция участия граждан региона в различных религиозно-экстремистских движениях", - отметил он. Это вызывает беспокойство киргизских властей, поскольку наблюдается активная пропаганда и вербовка граждан республики в "ряды наемников-террористов".

"Ни в коем случае нельзя их допустить в Центральноазиатский регион. Считаем необходимым принятие скоординированных мер в рамках ШОС для проведения соответствующих действий в отношении тех лиц, которые возвращаются в страны своего происхождения", - предложил Жээнбеков. В связи с чем киргизская сторона "приветствует утверждение программы сотрудничества государств - членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы".

Ситуация в Афганистане

Складывающаяся на территории Афганистана обстановка создает угрозу безопасности всех центральноазиатских государств, добавил Жээнбеков.

"Центральная Азия в силу своей геополитической и геостратегической значимости, огромного природно-экономического и ресурсного потенциала продолжает оставаться в центре внимания мирового сообщества. Вместе с тем в регионе сохраняются угрозы и вызовы безопасности и стабильности. Одной из основных причин этого является продолжающаяся напряженность в Афганистане", - сказал он.

По его словам, страны Центральной Азии являются "близкими соседями" Афганистана, поэтому не могут "равнодушно наблюдать за складывающейся ситуацией в этой стране". "Мы поддерживаем усилия правительства и народа Исламской Республики Афганистан, направленные на установление стабильности, обеспечение безопасности, по противостоянию терроризму, экстремизму и наркопреступности, а также восстановление экономики этой страны", - отметил глава киргизского государства

Учитывая наличие существующих угроз, киргизская сторона готова к "тесной работе со всеми заинтересованными партнерами" для реализации важных интеграционных, экономических, энергетических и транспортно- коммуникационных проектов по Афганистану. "В частности, наша страна прилагает усилия в скорейшей реализации энергетического проекта CASA-1000", - подчеркнул Жээнбеков.

Данный проект подразумевает создание технической возможности для поставок вырабатываемой в Киргизии и Таджикистане электроэнергии в Афганистан и Пакистан. "В настоящее время основные работы по CASA-1000 подходят к завершающей стадии. С началом реализации данного проекта Кыргызстан совместно с Таджикистаном намерен экспортировать электроэнергию в Афганистан и Пакистан", - подчеркнул президент.

В целом, по словам Жээнбекова, новый этап развития ШОС происходит на фоне "сложных перемен в мире". "Они затрагивают как положение в отдельных регионах, так и системы международных отношений в целом", - убежден президент Киргизии.