Казахстан выступает за безъядерный статус Корейского полуострова

ЦИНДАО /Китай/, 10 июня. /ТАСС/. Казахстан выступает за достижение безъядерного статуса Корейского полуострова исключительно мирным путем. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в воскресенье на 18-м заседании Совета глав государств - членов ШОС в Циндао.

Как сообщила пресс-служба лидера Казахстана, Назарбаев акцентировал внимание участников заседания на том, что Казахстан постоянно прилагает усилия для обеспечения глобальной и региональной стабильности.

"Казахстан выступает за достижение безъядерного статуса Корейского полуострова исключительно мирным путем, последовательно поддерживает и вносит свой вклад в заключение соглашения по иранской ядерной программе. Мы выступаем за сохранение и дальнейшее неукоснительное выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий [по иранской ядерной программе]", - отметил Назарбаев.

Он отметил, что за короткий промежуток времени Астанинский переговорный процесс по урегулированию кризиса в Сирии зарекомендовал себя в качестве действенного механизма на пути достижения мира в этой стране.

"Казахстан привержен экономически устойчивому и безопасному развитию Афганистана. В этом плане мы многие годы оказываем финансовое содействие Кабулу", - констатировал Назарбаев.