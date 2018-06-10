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Премьер Армении посетит Москву на следующей неделе

Международная панорама
10 июня, 12:16 UTC+3

Подробности визита Никола Пашиняна пока не сообщаются

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Материал из 1 страницы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

© Артем Геодакян/ТАСС

АЛМА-АТА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на следующей неделе посетит Москву. Об этом сообщил журналистам в воскресенье министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава МИД Армении не уточнил программу визита премьера.

На следующей неделе в Москве состоится церемонии открытия чемпионата мира по футболу, которую намерены посетить ряд мировых лидеров.

14 мая Никол Пашинян посещал Сочи для участия в саммите ЕАЭС и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, но российскую столицу в качестве премьера он посетит впервые.

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