Страны ШОС на саммите наметили дальнейшие направления развития организации

ЦИНДАО /Китай/, 10 июня. /ТАСС/. Принятием Циндаоской декларации и подписанием пакета документов завершилось 18-е заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао.

Саммит, как подчеркивалось в различных официальных заявлениях, войдет в историю организации как первая встреча, которая проходила уже в формате "Шанхайской восьмерки" после вхождения Индии и Пакистана в состав полноправных членов объединения.

Мероприятия в рамках саммита начались еще 9 июня, когда лидеры стран ШОС провели серию двусторонних и многосторонних встреч, на которых обсудили наиболее актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Само заседание лидеров стран - членов ШОС открылось 10 июня. На нем был рассмотрен ход реализации достигнутых на предыдущем саммите в Астане договоренностей, а также намечены задачи по ключевым направлениям дальнейшего развития ШОС. Итоги саммита нашли отражение в принятой Циндаоской декларации, которую подписали лидеры всех стран - членов организации.

Заседания саммита

Председательствовавший на саммите китайский лидер Си Цзиньпин, обращаясь к главам государств стран ШОС на заседании в узком составе, указал на то, что организация, на которую в регионе, да и во всем мире возлагают в настоящее время большие надежды, стала еще сильней после присоединения к ней Индии и Пакистана. "Мы несем все большую ответственность за обеспечение стабильности и безопасности, а также содействие развитию и процветанию в регионе", - заявил председатель КНР. "Китай готов вместе с членами организации в рамках сегодняшнего заседания подытожить опыт развития, проанализировать ситуацию в регионе и в мире, наметить перспективы сотрудничества, а также будет стремиться к обеспечению устойчивого и долгосрочного развития ШОС", - обозначил таким образом китайский лидер позицию Пекина перед началом заседания, которое в узком составе проходило за закрытыми дверями.

Позже лидеры традиционно собрались уже в расширенном составе и провели заседание с участием глав стран-наблюдателей и представителей международных организаций. Открывая эту часть саммита Си Цзиньпин обратил внимание иностранных лидеров на необходимость большей сплоченности и взаимного доверия между государствами - членами ШОС. "Необходимо умножить мощь, сплоченность и силу взаимного доверия, важно в полной мере реализовать Циндаоскую декларацию, план действий по реализации положений договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве стран ШОС", - сказал Си Цзиньпин, добавив, что все страны объединения должны уважать самостоятельный путь развития, учитывать ключевые интересы друг друга, укреплять взаимопонимание, усиливать гармонию и сплоченность путем поиска согласия по разрешению разногласий.

Говорил в своем выступлении Си Цзиньпин и о справедливом миропорядке, "шанхайском духе", сотрудничестве, принципах равенства и взаимного уважения. "Хотя в современном мире по-прежнему имеют место гегемония и политика силы, мой призыв к более справедливому и рациональному миропорядку приковывает к себе внимание", - подчеркнул китайский лидер. По его словам, "хотя постоянно появляются разные традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности, но силы, защищающие мир, возобладают над деструктивными, безопасность и стабильность остаются общим чаянием всех народов". "Несмотря на то, что все более отчетливо проявляются односторонние подходы, торговый протекционизм и идеи антиглобализма, сотрудничество и всеобщая выгода остаются главными тенденциями мира", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Председатель КНР также объявил о том, что Китай в рамках межбанковского объединения ШОС запускает целевую кредитную программу на 30 млрд юаней (около $4,7 млрд).

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, обращаясь к участникам заседания в расширенном составе, отметил, что проект большого Евразийского партнерства, который прорабатывают Россия и Китай, будет открыт для всех стран ШОС. "Россия и Китай готовят проект о Евразийском экономическом партнерстве, оно, разумеется, будет открыто для подключения всех стран ШОС", - заявил российский лидер. В своем выступлении президент РФ назвал развитие экономических связей важным направлением деятельности ШОС, а также призвал предпринимать и другие шаги, которые ведут к наращиванию координации усилий при реализации торговых и инвестиционных проектов по линии ЕврАзЭС и китайской программы "Один пояс, один путь".

С заявлениями о дальнейших направлениях развития организации и оценками ключевых региональных и международных проблем выступили и другие принимавшие в заседании руководители государств, а также генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, который обратил внимание на то, что организация стала лидером в процессе демократизации международных отношений. "Опираясь на Хартию ШОС, организация выступает лидером в процессе демократизации международных отношений, формирования человеческого сообщества общей судьбы. Возросла востребованность ШОС как активного участника процесса формирования многополярного мира", - сказал Алимов, добавив, что "создание эффективной глобальной и региональной архитектуры безопасности и сотрудничества отныне сложно представить без участия ШОС".

Циндаоская декларация

Главным итогом саммита ШОС стало принятие Циндаоской декларации. Свои подписи под этим документом 18-го заседания Совета глав государств стран - членов ШОС на торжественной церемонии в присутствии журналистов поставили руководители Китая, России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также Индии и Пакистана.

Документ начинается с оценок лидерами стран ШОС того, что происходит на мировой арене. "Динамично развивающийся мир в настоящее время переживает период крупных перемен и серьезной перенастройки, геополитический ландшафт становится разнообразным и многополярным, более тесными становятся связи между странами. Одновременно усиливаются факторы нестабильности и неопределенности, ситуация в мировой экономике, несмотря на позитивные сдвиги, остается неустойчивой, процесс экономической глобализации сталкивается с ростом односторонних протекционистских мер и других вызовов в международной торговле, возрастают риски, связанные с обострением конфликтов в ряде регионов, резким ростом угроз терроризма, незаконного оборота наркотиков и организованной преступности, эпидемий инфекционных заболеваний, климатических изменений. Противодействие этим глобальным вызовам требует срочной выработки коллективных и эффективных подходов мирового сообщества", - говорится в декларации.

Упоминается в ней и то, на чем неоднократно акцентировал свое внимание в ходе саммита китайский лидер - "шанхайском духе", который олицетворяет взаимное доверие, равенство, взаимную выгоду, равноправие, взаимные консультации, уважение к многообразию культур и стремление к совместному развитию.

Документ также содержит оценку тех перспектив, которые открылись перед ШОС после вступления в организацию Индии и Пакистана. "Государства - члены отмечают новые качество и динамику, которые получает развитие сотрудничества в различных областях после вступления Республики Индии и Исламской Республики Пакистан в состав ШОС. Они намерены, опираясь на строгое соблюдение международных договоров и документов ШОС, совместно способствовать дальнейшему раскрытию потенциала организации по всем направлениям ее деятельности", - подчеркивается в декларации.

Циндаоская декларация отражает по большей части те принципы, на основе которых ШОС будет выстраивать свое дальнейшее развитие, а также обозначает наиболее приоритетные направления взаимодействия для стран региона. Говорится в ней и о необходимости наращивания борьбы с терроризмом, коррупцией и наркотрафиком, сохранения приверженности мирному космосу и нераспространению ядерного оружия. Упоминается в документе и о ключевых международных проблемах, требующих скорейшего решения. В их числе урегулирование ситуации в Афганистане, Сирии, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове и других региональных конфликтов в рамках общепризнанных норм и принципов международного права. Отмечена важность реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Пакет документов

В общей сложности по итогам саммита лидерами государств стран - членов ШОС было принято и подписано 17 документов. В их числе, в частности, решение Совета глав государств - членов ШОС об утверждении Плана действий на 2018-2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств - членов ШОС и документ об утверждении Программы сотрудничества государств - членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 годы.

Подписано было также решение об утверждении Антинаркотической стратегии государств - членов ШОС на 2018-2023 годы и Программы действий по ее выполнению. По итогам саммита принято информационное сообщение, которое также было подписано лидерами стран - членов организации.

Китай передает председательство Киргизии

Подводя итоги саммита в заявлении для прессы после подписания документов председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что лидеры стран - членов ШОС условились придерживаться концепции неделимой, комплексной и устойчивой безопасности. "Мы единодушно считаем, что безопасность является краеугольным камнем развития ШОС. Стороны будут придерживаться концепции неделимой, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, должным образом реализовывать шанхайскую Конвенцию о борьбе с "тремя силами зла", Конвенцию против терроризма и Конвенцию по противодействию экстремизму, углублять обмен антитеррористической информацией и совместные операции, укреплять соответствующую правовую основу, собственный потенциал, вести эффективную борьбу с тремя силами зла, наркотрафиком, транснациональной организованной преступностью и киберпреступлениями, в полной мере задействовать роль контактной группы ШОС-Афганистан в целях совместного отстаивания безопасности и стабильности в нашем регионе", - сказал китайский лидер.

По его словам, на саммите был высказан единодушный протест против торгового протекционизма во всех его проявлениях. "Необходимо защищать авторитет действующих правил Всемирной торговой организации, укреплять открытую, прозрачную, недискриминационную и основанную на соответствующих правилах многостороннюю торговую систему, противостоять протекционизму в любых его проявлениях, отстаивать приверженность принципам взаимной выгоды и всеобщего выигрыша", - сказал он, добавив, что стороны "будут совершенствовать устройство регионального экономического сотрудничества, усиливать совместную работу по реализации инициативы "Один пояс, один путь" и ее сопряжению с другими стратегиями развития".

По его словам, на саммите было решено, что эстафету председательства в объединении примет Киргизия, где в следующем году пройдет очередное заседание Совета глав государств - членов ШОС.

Еще одним решением Совета глав государств ШОС стало назначение представителя Узбекистана Владимира Норова новым генеральным секретарем организации на период с 1 января 2019 по 31 декабря 2021 года.