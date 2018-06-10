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Де Мистура провел в Тегеране консультации по Сирии

Международная панорама
10 июня, 15:56 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 10, июня. /ТАСС

В пресс-службе ООН сообщили, что в ближайшее время спецпосланник продолжит региональные консультации

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ЖЕНЕВА, 10 июня. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура провел в Тегеране консультации по Сирии с иранскими официальными лицами. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Отделения ООН в Женеве.

"Специальный посланник де Мистура только что завершил в Тегеране обстоятельные консультации со старшими иранскими официальными лицами по сирийскому политическому процессу", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что "в ближайшие дни спецпосланник продолжит региональные консультации".

Ранее сообщалось, что 7 июня де Мистура встретился в Стамбуле (Турция) с представителями властей Турции и сирийской оппозиции - СКП (Сирийский комитет по переговорам) и НКОРС (Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии).

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