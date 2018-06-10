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Нетаньяху призвал к выработке международного соглашения по выводу иранских войск из Сирии

Международная панорама
10 июня, 16:12 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 10, июня. /ТАСС

Глава израильского кабмина считает, что процесс вывода войск Ирана из САР будет долгим

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал лидеров Германии, Франции и Великобритании к выработке международного соглашения, в рамках которого войскам Исламской Республики Иран (ИРИ) будет предписано покинуть всю территорию Сирии. Об этом сам премьер заявил в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства.

"На прошлой неделе в ходе визита в Европу я говорил с тремя лидерами: канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, британским премьером Терезой Мэй, - сказал глава израильского кабмина. - Основной акцент я делал на иранской агрессии в нашем регионе, и прежде всего на иранских усилиях по закреплению своего военного присутствия в Сирии". "Лидеры согласились с главной целью, на которую я указал, которая состоит в формулировании международного соглашения широкого формата, в рамках которого Ирану необходимо будет покинуть Сирию, всю территорию Сирии", - подчеркнул он. "Именно в этом состояла цель поездки, и она в основном была достигнута", - добавил Нетаньяху, чьи высказывания распространила в воскресенье его пресс-служба.

Израильский премьер отметил в выступлении перед министрами своего правительства, что "выход Ирана из Сирии - долгий процесс". "Но когда ставишь цель, если знаешь, куда движешься, шанс достичь цели велик", - добавил он. "В любом случае я дал понять, что мы будем предпринимать жесткие меры против попыток установления направленного против нас присутствия [в Сирии], а также атак против нас, - продолжил премьер. - Я думаю, что это было понято и принято этими лидерами".

В понедельник, 4 июня, Нетаньяху провел переговоры в Берлине с Меркель, во вторник в Париже встретился с Макроном, а в среду в Лондоне - с британским премьером Терезой Мэй. Перед началом своего турне по европейским столицам израильский премьер заявил, что главной темой его переговоров станут "Иран и Иран".

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Персоны
Мэй, Тереза Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль Нетаньяху, Биньямин
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