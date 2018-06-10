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Акция с требованием отставки правительства Грузии возобновилась в Тбилиси

Международная панорама
10 июня, 16:15 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 10, июня. /ТАСС

Точное количество участников акции не сообщается

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ТБИЛИСИ, 10 июня. /ТАСС/. Акция протеста "Не убивай", инициатором которой является отец убитого в Тбилиси подростка Заза Саралидзе, возобновилась в воскресенье в столице Грузии. Митинг с требованием восстановления справедливости и отставки правительства страны проходит перед зданием парламента на проспекте Руставели, передает корреспондент ТАСС с места событий. Автомобильное движение в центре столицы прекращено, поток транспорта перенаправлен на параллельные улицы.

Начало митинга было запланировано на 16:00 по местному времени (15:00 мск), однако начался он почти на час позже. Как заявили его организаторы, причиной задержки послужило то, что направляющиеся из регионов страны граждане не успели приехать в столицу. Несмотря на то, что, по словам организаторов, "колоны с согражданами пока не подъехали", митинг все же начался.

Друг и соратник Зазы Саралидзе Звиад Куправа заявил до начала акции журналистам, что "митинг в центре Тбилиси продолжится до тех пор, пока не понесут наказание все фигуранты дела убийства 1 декабря 2017 года двух подростков, а также те лица, которые сфальсифицировали расследование этого резонансного дела". "Мы будем стоять здесь сегодня, завтра, послезавтра, до тех пор, пока справедливость не восторжествует", - сказал Куправа.

В воскресной акции принимают участие представители ряда оппозиционных партий. Однако, как заявляли ее организаторы, выступление политиков на митинге не запланировано.

В связи с митингом на проспекте Руставели МВД Грузии в воскресенье обнародовало заявление, в котором отмечается, что ведомство "максимально обеспечит соблюдение общественного порядка". "Исходя из принципов обеспечения свободы, сотрудники МВД позаботятся о спокойном течении акции в правовых нормах", - сказано в документе.

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