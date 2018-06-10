Глава МИД ФРГ призвал ЕС еще активнее защищать свои интересы в свете действий Трампа

БЕРЛИН, 10 июня. /ТАСС/. ЕС следует сплотиться и еще активнее защищать свои интересы в свете действий президента США Дональда Трампа. Об этом написал в воскресенье в Twittter глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Один твит может очень быстро разрушить невероятно много доверия", - отметил он, имея в виду последние записи Трампа. "Тем важнее, чтобы Европа сплотилась и еще активнее защищала свои интересы. Объединенная Европа - ответ на "Америка прежде всего", - считает Маас.

Президент США заявил в субботу, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита Группы семи, опубликовав соответствующую запись в своем Twitter. Он, в частности, указал, что принял такое решение, основываясь "на ложных заявлениях [премьер-министра Канады] Джастина [Трюдо] на его пресс-конференции" по итогам завершившегося в Ла Мальбе саммита "семерки".

Ранее премьер Канады сообщил о том, что членам Группы семи удалось согласовать итоговое коммюнике саммита, завершившегося на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек.