Лидер социал-демократов ФРГ заявила, что Трамп устроил катастрофу на саммите G7

БЕРЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес назвала президента США Дональда Трампа "суматошным человеком", высказав мнение, что он распрощался с международной ответственностью. Об этом она заявила в воскресенье в Берлине, ее слова приводит агентство DPA.

"Дональд Трамп устроил катастрофу на саммите G7 и посредством твита распрощался с международной ответственностью", - отметила Налес. "Таким образом нельзя проводить разумную и достойную доверия политику", - считает она.

По мнению лидера СДПГ, в нынешних условиях ЕС следует вместе с Канадой и Японией побеспокоиться о том, чтобы международное сотрудничество в вопросах примирения, разоружения, охраны окружающей среды и торговли "сейчас не вышло полностью из-под контроля".

Президент США заявил в субботу, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита Группы семи, опубликовав соответствующую запись в своем Twitter. Он, в частности, указал, что принял такое решение, основываясь "на ложных заявлениях [премьер-министра Канады] Джастина [Трюдо] на его пресс-конференции" по итогам завершившегося в канадском Ла Мальбе саммита "семерки".

Ранее премьер Канады сообщил о том, что членам Группы семи удалось согласовать итоговое коммюнике саммита, завершившегося на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек.