Советник Трампа: несогласие с РФ по Крыму не означает, что с Москвой нельзя вести диалог

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Воссоединение Крыма с Россией и несогласие с этим со стороны США и других западных государств не должны означать, что с Москвой не следует вести переговоры. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу CNN глава Национального экономического совета при президенте США Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу.

В пятницу Трамп высказался в пользу повторного присоединения России к Группе семи. По его мнению, РФ "должна быть на встрече, быть участником". Позднее американского лидера поддержал и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте, написавший в Twitter, что возвращение России и возобновление формата "восьмерки" находятся "в интересах каждого".

Ведущий CNN в воскресенье попросил Кадлоу прокомментировать предложение Трампа, заявив, что Россия не является более членом указанного объединения из-за ситуации с Крымом. "Это не означает, что мы не должны говорить с ними, это не означает, что мы не должны иметь с ними дело", - ответил на это советник президента США.

Группа семи - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" оно существовало в 1976-1997 годах. После присоединения России объединение получило название Группа восьми. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом организация приняла решение вернуться к формату "семерки".

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией; в голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Украина и страны Запада отказались признавать Крым частью России.